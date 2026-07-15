







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦い3-5で敗れた。3連敗を喫して前半戦を終えることになったが、デーブ・ロバーツ監督も本来の実力を発揮できていないとチームに不満げなようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースは前半戦終了時点で、2位のダイヤモンドバックスに11.5ゲーム差をつけてナリーグ西地区首位に立っている。スイープを食らってもなお差は大きく、一見するとまだそこまで焦るような段階ではないようにみえる。











ただ、同メディアは「ここ最近のドジャースは、これまで以上に失策が目立っている。守備のミスが相次ぎ、その影響で投手陣は余計なアウトを取らなければならず、登板イニングが長引く場面が増えている。さらに、投手陣自体にも期待外れの投球が見られる。打線も低調で、直近5試合はいずれも5得点以上を挙げられていない」とあらゆる面で綻びが生じてきていると指摘。



その上で、我々はこれまで、守備のミスで試合を手放さないことを強みにしてきたが、この1週間の守備は間違いなく平均以下だったと思う」、「この4日間の休みは、投手にとっても野手にとっても、気持ちを切り替え新たな気持ちで臨む良い機会になる。後半戦は強いチームとの対戦が続くので、良い野球をしなければならない」というロバーツ監督のコメントを伝えている。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより（該当部分から再生）