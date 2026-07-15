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「MLBオールスターゲーム2026」が14日（日本時間15日）、フィリーズの本拠地シチズンズ・バンク・パークで開催された。しかし、3回にジュニオール・カミネロ（レイズ）が死球を受けるアクシデントに見舞われた。













ア・リーグが3-0とリードして迎えた3回、無死一塁でカミネロが打席に立った。マウンドには、この回からライリー・オブライエン（カージナルス）が上がっていた。



その2球目、内角へのシンカーが左手首付近を直撃。カミネロはその場に倒れ込むと、その後は自らの足でベンチへ下がり、途中交代となった。代走にはミゲル・バルガス（ホワイトソックス）が送られた。



球宴という華やかな舞台で起きた突然のアクシデント。今季も強打を発揮してきた若き大砲だけに、状態が心配される。























【写真】アクシデント…死球を受けて倒れ込んだカミネロ













[caption id="attachment_274717" align="alignnone" width="1200"] 死球を受けて倒れ込んだジュニオール・カミネロ【写真：Getty Images】[/caption]

























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