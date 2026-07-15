カインズは7月9日、「夏掃除」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は6月22日からカインズコミュニティ会員231人を対象に実施した。

主にいつ大掃除をしていますか

主にいつ大掃除をしているか尋ねたところ、「特に決まっていない」(106票)が最も多く、「年末(冬)」(92票)が続いた。「大掃除」の時期は、各家庭でばらつきがある傾向があることがわかった。

夏の大掃除にメリットを感じると回答した割合は76.8%で、「感じない」(23.2%)を大きく上回った。

夏の大掃除にメリットを感じますか

夏の大掃除にメリットを感じる理由として特に多かったのは、「冬より暖かく、水回りや屋外の掃除がしやすい」(124票)だった。次いで「洗濯物やカーテンなど大物が乾きやすい」(109票)、「梅雨から夏にかけて増えるカビ・ダニ対策ができる」(96票)、「気温が高く、汚れが落ちやすい」(76票)となっている。

夏の大掃除にメリットを感じる理由

夏に掃除したい場所を尋ねたところ、1位は「お風呂のカビ軍団」(97票)、2位は「エアコンのニオイ・内部汚れ」(60票)、3位は「洗濯槽の見えないカビ」(40票)だった。

夏に掃除したい場所

夏の掃除用品選びで重視するポイントを尋ねたところ、最も多い回答は「汚れ落ちがよい」(153票)で、「カビ・ニオイ対策ができる」(126票)、「短時間で済む」(119票)、「除菌・抗菌効果がある」(106票)と続いた。