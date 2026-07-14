FC町田ゼルビアは14日、リヴィングストンからオーストラリア代表FWテテ・イェンギが完全移籍加入することを発表した。

現在25歳のテテ・イェンギは母国のアデレード・コメッツやニューカッスル・ジェッツ、イングランドのイプスウィッチなどを経て、今年1月にスコティッシュ・チャンピオンシップ（スコットランド2部リーグ）のリヴィングストンから町田へレンタル加入。明治安田J1百年構想リーグで15試合出場3ゴールという成績を残したほか、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）でも3ゴールをマークした。



また、FIFAワールドカップ2026に臨むオーストラリア代表メンバーにも選出。グループステージ初戦のトルコ戦と第3節パラグアイ戦に途中出場した。

完全移籍への移行が発表されたテテ・イェンギは、町田のクラブ公式サイト上で次のようにコメントしている。

「こんにちは、FC町田ゼルビアに完全移籍できて本当に嬉しいです。私がゼルビアに来た瞬間から、クラブの皆さまが私を歓迎してくれました。ファンの皆さま、初日から見せてくれた応援と愛に感謝します。本当に嬉しかったです」

「このクラブで成長し続けることが楽しみですし、ゼルビアのユニフォームを着るたびに全力を尽くしてプレーします。一緒に何かを成し遂げられたらと思います。皆さまに感謝しています。これからも一緒に特別な思い出を作り続けましょう」