一条工務店は7月6日、「自宅のインテリアに関する意識調査2026」の結果を発表した。調査は5月9日～17日、全国の男女2,930名(女性1819名、男性1111名)を対象にインターネットで行われた。

最もインテリアにこだわっているエリア

調査によると、インテリアにこだわっている人は約3割。特に、「リビング」(56.9%)にこだわる人が半数以上と圧倒的に多く、次いで「キッチン」(8.8%)、「玄関」(8.7%)という結果に。

また、そのエリアで特にこだわっているポイントを尋ねたところ、「色やテイスト」が最多の42.6%と。さらに「自宅の理想のインテリアテイストはどれですか?」と聞くと、全年代で「ナチュラル」が最多となり、いずれも4割を超えた。

インテリアテイストの理想と現実

続いて、インテリアが気に入らなくて、人を自宅に招きたくないと感じた経験を問うと、7割近くの人が「よくある」(32.6%)あるいは「たまにある」(36.5%)と回答。また、「理想のテイストを実現できていない」という人も約7割という結果に。中でも「リビング」(34.6%)のインテリアテイストに不満を持つ人が圧倒的多数。理由を聞くと、「生活感が出てしまう」(57.1%)や「物が多く片付かない」(49.9%)という声が多くあがった。

家具やインテリア選びで重視すること

続いて、自宅のインテリアを100点満点で採点してもらったところ、「60点」が最多の23.4%。次いで「70点」(17.4%)、「80点」(13.7%)と続いた一方で、およそ3割が「40点以下」であることが明らかに。そこで、家具やインテリア選びで重視することを聞いたところ、1位は「使いやすく機能的なこと」で66.8%、2位は「掃除・お手入れがしやすい」で48.1%だった。

インテリアのAI活用シーン

最後に、自宅のインテリアの相談やシミュレーションにおけるAI(人工知能)の活用経験について教えてもらったところ、「活用したことがある」人は11.4%にとどまったものの、「活用してみたい」人の割合は44.5%にのぼり、半数以上の人がAIの活用に前向きであることが明らかに。

また、AI活用経験者に、具体的な活用シーンを聞いたところ、「部屋のレイアウト(家具配置)のシミュレーション」が最多の54.6%。次いで「理想のインテリア画像の生成(イメージ作成)」(36.1%)、「配色のアドバイス」(26.0%)と続いた。