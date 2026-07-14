「もし、あの坂本龍一氏の演奏を、まるで目の前で聴いているかのように体感できるとしたら…？」

そんな夢のような出来事が、最新の複合現実（MR）作品《Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+》によって現実のものとなっています。現在、大阪で日本初上演中のこの世界的な注目作に、なんとあのシューズブランド、ニューバランスが特別協賛。

「なぜニューバランスが？」と思う方もいるかもしれません。しかし、その背景には、長年にわたる両者の深い共鳴と、ものづくりへの熱い情熱がありました。私も実際に体験して驚きましたが、目の前に現れる坂本氏の姿と演奏は、まさに魔法そのもの。この記事では、この感動体験の全貌と、ニューバランスがどのようにこの奇跡を支えているのか、その魅力とお得な情報まで徹底解説します。

坂本龍一、その音楽が目の前に。MR作品《KAGAMI+》が日本上陸！

伝説の音楽家、坂本龍一氏の感動的な演奏が、まるで今そこにいるかのように体験できる――そんな夢のような出来事が、大阪で実現していることをご存知でしょうか？

現在、グラングリーン大阪で開催中の複合現実（MR）作品《Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+》。この世界的な注目を集める日本初上演に、あのシューズブランド、ニューバランスが協賛しています。

まるで魔法！《KAGAMI+》が叶える超没入音楽体験

《KAGAMI+》は、特殊な透過型ヘッドセットを装着することで、現実世界にヴァーチャルな映像が重ね合わされる複合現実（MR）技術を駆使したアート作品です。

ヘッドセット越しに見えるのは、精緻に再現された坂本龍一氏の姿。まるで彼が今、目の前でピアノを弾いているかのような錯覚に陥ります。手が届きそうな距離でその演奏を体感できるというから、これはまさに「魔法」と呼ぶにふさわしい体験でしょう。音楽と呼応する幻想的な3Dビジュアルも加わり、現実のコンサートでは決して味わえない、研ぎ澄まされた没入感を味わえるのです。

ニューヨークでの世界初演以来、世界中で大きな反響を呼んだこの作品が、いよいよ日本に上陸。坂本龍一氏と、先進的なテクノロジーを駆使するクリエイティブスタジオTin Drumが、最後の4年間をかけて生み出した集大成です。

ニューバランスが支える「Craftsmanship」の共鳴

スポーツブランドであるニューバランスが、なぜこのようなアート作品に協賛するのでしょうか？

その答えは、ニューバランスが創業以来大切にしてきた「Craftsmanship（クラフトマンシップ）」、つまり「ものづくり」に対する真摯な姿勢にあります。これは、坂本龍一氏が50年以上にわたり続けてきた創作活動と深く共鳴する部分です。

ニューバランスは2003年から坂本龍一氏と数々の作品やプロダクトを共に作り上げてきました。近年では「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」展や「sakamotocommon OSAKA」への協賛など、その繋がりは年々深まっています。

彼らは単なるスポンサー関係を超え、「本質を追求する職人魂」という共通の価値観で結ばれているのです。ニューバランスは、この魔法のような体験をより多くの人々、特に次世代に伝え、新たな「Craftsmanship」が生まれるきっかけになることを目指しています。

会場で深まる、坂本龍一とニューバランスの絆

《KAGAMI+》のオフィシャルショップ「The Lab.」では、特別な展示も用意されています。

2026年7月28日（火）からは、なんと坂本龍一氏が愛用していたニューバランスシューズが展示されます。イベントのオフィシャルグッズや、坂本氏のCD、レコード、書籍などと共に、二人の長年にわたる絆を肌で感じることができる貴重な機会となるでしょう。

さらに、嬉しい特典もあります！

《KAGAMI+》を体験した後に回答できるLINEクイズに答えると、ニューバランス公式オンラインストアまたは近隣のオフィシャルストアで使える10%OFFクーポンがプレゼントされます。この機会に、坂本氏も愛したニューバランスのシューズやウェアを手に入れてみてはいかがでしょうか？

次世代を育む「New Balance Day」の開催

会期中の2026年9月11日（金）は、「New Balance Day」として、招待制の特別な一日が開催されます。

この日のアンバサダーを務めるのは、音楽家の江﨑文武氏（WONK）。彼自身が《KAGAMI+》を体験し得たインスピレーションから新たな音楽を奏で、それを参加者と共有。次世代のカルチャーを担うクリエイターたちが、その魔法の共鳴から自身の創作へ繋げていくことを目指す、まさに未来を創る一日となるでしょう。江﨑氏の繊細で内省的な音楽世界と《KAGAMI+》の融合は、きっと新たな感動を生み出すはずです。

【先着900名】無料チケットプレゼントキャンペーンを見逃すな！

この素晴らしい体験を、ぜひ多くの方に味わってほしい！

ニューバランスは、関西エリアのオフィシャルストアで、《Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+》の入場券を先着900名にプレゼントするスペシャルキャンペーンを実施します。

キャンペーン詳細

項目 内容 期間 2026年7月10日（金）～10月11日（日）

※各店なくなり次第終了 対象店舗 ニューバランス心斎橋、堀江、グランフロント大阪、阪急うめだ本店、あべのHoop、京都髙島屋S.C.、大丸神戸 対象条件 対象店舗にて23,000円（税込）以上ご購入のお客様 プレゼント BLUEチケット900名様 （KAGAMI（MRコンテンツ）体験版 約30分、展示鑑賞付き） お渡し方法 対象条件の商品ご購入で、招待チケットをその場でプレゼント

【重要！】

お渡しする「BLUEチケット」にはQRコードが記載されており、そのサイトから来場日時の予約が必要です。チケットのみでは入場できませんので、ご注意ください！

イベント開催概要

音楽、テクノロジー、アート、そしてものづくりが融合したこの特別なイベント。

ぜひ会場に足を運び、坂本龍一氏が遺した音の魔法を体感してみてください。

ニューバランスの「ものづくり」哲学

Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+VS.（ヴイエス） （大阪府大阪市北区大深町6-86 グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク VS.）2026年6月27日（土）～10月12日（月・祝）10：00～20：00（日時指定制）

1906年、マサチューセッツ州ボストンで創業したニューバランスは、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。アメリカのニューイングランドとイギリスのフリンビーに自社工場を持ち、特に「MADE in U.S.A.」フットウェアは国産比率が70%以上というこだわり。「機能性を追求する真摯な姿勢」と「妥協のないものづくり」は、まさに彼らのブランドの根幹を成しています。

だからこそ、ニューバランスと坂本龍一氏のコラボレーションは、単なる広告ではなく、互いの精神性が深く響き合う、必然の出会いなのです。

最後に：未来へ繋がる感動を、あなたも体験しよう

坂本龍一氏の音楽は、私たちの心に深く刻まれ、時を超えて生き続けています。《KAGAMI+》は、その音楽と精神が最新テクノロジーによって現代に蘇り、新たな形で私たちに感動を与えてくれるでしょう。

ニューバランスが未来のクリエイターたちと共にこの体験を分かち合おうとする姿勢もまた、ブランドの真髄を表しています。ぜひこの機会に、未来の音楽体験と、ものづくりへの情熱が織りなす感動を、ご自身の肌で感じてみてください。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。