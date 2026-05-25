ゆうかは5月14日から、お茶のスキンケアブランド「茶澄(ちゃすみ)／chasumi」ブランド最高ランクのオールインワン「茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル」の先行予約受付を開始した。

茶澄 薬用 リンクルプレミアムジェル

同商品は、1つで8役(シワ改善クリーム、集中化粧水、美白美容液、美白クリーム、マスク、カーミングクリーム、デコルテクリーム、ナイトクリーム)のオールインワンタイプのジェル。年齢とともに古い角質が溜まって硬くなり、美容成分が浸透しにくくなった大人の肌に向けて開発した。

洗顔後に塗るだけで、肌をほぐしながらうるおいを行き渡らせてキープする「3段階チャージ」により、丁寧なスキンケアを重ねたような高い保湿感が実感できる。

うるおいラッピングヴェール

成分には、鹿児島県産の無農薬有機栽培茶から抽出した独自のW茶エキス(生茶エキス×高カテキン茶エキス)を配合している。

さらに、3つの有効成分としてシワを改善する「ナイアシンアミド」、メラニンの生成を抑えてシミを防ぐ「トラネキサム酸」、肌荒れを阻止する甘草由来の「グリチルリチン酸ジカリウム」を採用した。そのほか、2種のビタミンCやユズセラミドなどの厳選した美容成分を贅沢に凝縮している。

3つの有効成分

価格は50g入りで8,200円。

6月30日までの期間限定で新発売キャンペーンを実施している。