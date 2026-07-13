【心理テスト】実はかなり我慢してる？ あなたの心に溜まった「隠れブチギレ度」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「アロマオイル」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 沢梨ことり（さわなし・ことり）さん）あなたは、自分だけのアロマオイルを作るアトリエにいます。いくつもの小瓶を選び、ゆっくりと自分好みの香りをブレンドしていきます。やがて調合が仕上がり、最後の一滴をそっと垂らしました。すると、思っていたのとは少し違う香りが、ふわりと立ちのぼってきたのです。さて、それはどんな香りでしたか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。1．爽やかだけど、少しツンとする柑橘の香り2．甘く濃厚で、ややむせ返るような香り3．落ち着くけれど、どこか重たい土や草木の香り4．鋭く突き刺さる、無機質な薬品のような香りこの心理テストでわかることは、あなたの「隠れブチギレ度」です。「香り」は「心の状態」を映し出すもの。特に、自分で作ったはずのアロマから漂う予想外の香りは、あなた自身も気づいていない心の奥に溜め込んだ感情を暗示しています。普段はニコニコ穏やかなあなたが、内側にどれだけの「イライラ」を抱えているのかがわかってしまうのです。あなたは、感情の切り替えが上手なタイプ。ムッとすることがあっても、その場でさらりと受け流し、後に引きずることはほとんどありません。ただ、本当は伝えたかった一言を飲み込んでいないか、ときどき振り返ってみると良いでしょう。あなたは、我慢を「優しさ」と思い込みやすいタイプ。相手のために、自分の気持ちをそっと後回しにしてしまいがちです。その包容力は素敵ですが、溜め込んだ感情は無意識のうちに膨らんでいくもの。限界が来る前に、小出しに本音を伝える練習をしてみてはいかがでしょうか。あなたは、怒りを静かに埋めるタイプ。表に出さず冷静さを保てるのは見事ですが、その分、感情は心の奥へ静かに沈殿していきます。穏やかに見えて、実はかなり粘り強く覚えていることも。ときには信頼できる人に、気持ちをこぼしてしまっても大丈夫ですよ。あなたは、すでに心が飽和状態に近いのかもしれません。自分では「冷静」「平気」と思っていても、内側ではかなりの感情が臨界点まで達している可能性があります。まずは深呼吸をして、無理をせず、心を休める時間を意識的に作ってあげてくださいね。怒りは、決して悪いものではありません。自分がどんな感情を抱えているのか、よく見つめてあげましょう。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定を行う。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/