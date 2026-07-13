







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、球界でも有望な若手捕手の1人とされている。多くの球団ならキャリア序盤の段階で放出を考えない存在だが、選手層の厚いドジャースでは将来的な起用機会をめぐり、トレードの可能性も話題になっている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



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ラッシングは高い将来性を持つ捕手であり、今後も長く球団が保有できる立場にある。通常であれば、こうした選手を早い段階で手放すことは考えにくい。











しかし、ドジャースにはウィル・スミス捕手が長期的な正捕手として控えており、指名打者（DH）には大谷翔平選手、一塁手にはフレディ・フリーマン内野手がいる。



もし、しばらく出場機会が限られる可能性のあるラッシングをトレード市場に出した場合、ニューヨーク・ヤンキースやテキサス・レンジャーズが関心を示す可能性がある。



急浮上したラッシング放出の可能性について、ミストレッタ氏は「ドジャースが彼のトレードを検討する唯一のケースは、少なくとも1～2年は契約期間が残っているスーパースターを獲得しようとする場合だろう。可能性は低そうだが、何事も起こり得ることだ」と言及した。





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