







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。交渉をまとめるだけの資金力・プロスペクトは有しているとされるが、実際に獲得となった場合は批判も覚悟しなければいけないかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの左腕。仮に獲得となれば、既に大谷らを擁する先発ローテーションがさらにハイレベルになることは確実視されている。











同メディアは「USAトゥデイのボブ・ナイテンゲール記者は、スクーバルが今季終了後にFAとなった際、ドジャース入りする可能性を示唆している。その一方で、現時点ではMLB各球団が、彼の獲得に向けて最善のトレードパッケージを用意している。彼ほどの投手が加われば、中堅クラスのチームであっても、一気にWS制覇を狙える存在へと押し上げる可能性があるからだ」と現状に言及。



続けて、「ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手らが離脱を強いられながらも、ドジャースが今季ここまで圧倒的な強さを維持しているという事実だけでも、他球団にとっては十分に脅威だ。そしてもし、今オフにFAでスクーバルまで加えることになれば、『実力でWSを勝ち取っているのではなく、金で優勝を買っている』という批判がさらに強まることになるだろう」と記している。



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