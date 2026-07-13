いや〜……待ってました。お待ち申しておりましたよ、この時を……!

人気回転寿司チェーン「かっぱ寿司」が夏のボーナスタイムに突入した。現在開催中の「贅沢うにいくら祭り」のことである。さらに7月23日からは、ミシュランガイドのビブグルマンにも選出された名店「銀座 篝」監修とのコラボ「濃厚鶏白湯ラーメン」シリーズも登場!

一足先に実食してきたので、注目メニューを一気にご紹介させていただきますっ!

うに&いくらがウマすぎる! かっぱ寿司「贅沢うにいくら祭り」開催

まず、何を差し置いても絶対に食べてほしいのが「北欧サーモンいくら軍艦」(260円〜)だ。ついつい口角が上がってしまうほど、いくらがこんもりと盛られている。鮮やかなオレンジ色も食欲を刺激するし、とにかくもう美しすぎるぜ……。

さっそく頬張ってみると……

ああ〜っ、やっぱりめちゃうめぇぇぇッ!!!!!! 「北欧サーモンいくら」らしく、一粒一粒は小粒という特徴がありながらも皮は薄く、プチプチと心地よく弾けたあとに濃厚なコクと甘みが一気に広がっていく。一般的な白鮭のいくらより甘みが強いようで、口の中でとろけるような余韻が実に上品だ。

260円でこの量、このクオリティはぶっちゃけなかなか破格なのでは? すごいご馳走を食べた気分。これは期間中、ぜひマストで食べてみてほしい。

続いては、「うに軍艦」(190円)。このツヤ感、この鮮やかなオレンジ色。見るからに新鮮でウマそうじゃないの!

実際にいただいてみると……

ああ〜、うめぇぇぇ……たまらねぇぇぇえええ〜〜〜ッ!!!! まず広がるのはウニ特有の爽やかな磯の香り。そしてその直後、バターのようになめらかな口どけとともに濃厚な甘みが押し寄せる。めちゃくちゃ旨味が濃厚で、コクもめちゃくちゃ奥深い……。これで190円は熱い……!

ちなみに「倍盛り! うに軍艦」(360円)も用意されている。うにが倍量になっているのに、「うに軍艦」を2皿注文するよりもちゃんとおトクになっているので、うに好きのみなさんは迷わずこちらを注文すべし。たっぷりのうにに包まれる幸福感は格別である。

今回のダークホースがこちらの「北欧サーモンいくらロール寿司」(460円～)だ。皿を縦断してしまいそうなほどの大ボリュームで、いくらとサーモンの旨み、マヨネーズのコクがたまらなくジャンク! 中には卵焼きときゅうりが巻かれており、食感の変化も楽しめる。

プチプチ弾けるいくら、旨みたっぷりのサーモン、まろやかなマヨネーズ、甘い玉子。全部が見事に好相性で、一口ごとの満足度がとにかく高い。個人的には、お高めのお寿司屋さんでは味わえないこういう変化球なネタこそ、かっぱ寿司では積極的に楽しむべきだと考えている。結局、こういうのって間違いなくウマいからね〜。

「北欧サーモンいくら包み」(110円)も特筆だ。だってさぁ……110円よ? 二度見したもん。北欧サーモンいくらを使ってこの値段よ? これぞ企業努力。ありがたい。

パリッとした海苔の磯の香りに、サーモンの旨み、そしていくらの濃厚な甘み。シンプルだからこそ素材の良さがダイレクトに伝わってくるようだ。セコい話、正直この価格ならこれだけを永遠に食べ続けても幸せになれるに違いない。コストパフォーマンスは今回のフェアでも間違いなくトップクラスである。

さらに、肉厚すぎる「北海道産ほたて」(430円〜)や……

「贅沢うに茶碗蒸し」(390円〜)など、スペシャル感のある限定メニューもラインナップ! なかなかいいお値段ではあるが、そのぶん確実なリターンが待っていることは言うまでもない。

そして7月23日からはいよいよ、ミシュランガイドのビブグルマンにも選出された名店「銀座 篝」監修ラーメンが登場! 篝は個人的にも大好きで、過去に何度も訪れている。こちらはトッピングをフルスペックで載せた「銀座篝 監修 濃厚鶏白湯ラーメン～蒸し鶏と銀座篝特製えび醤のせ～」(540円)である。

さっそく麺をすすってみると……

クオリティ高ぇぇぇ……!!!! ちゃんと篝になってるわ! 白濁したスープは濃厚なのに後味はライトで、雑味がまったくなく、クリアな鶏の旨みがス〜ッと広がっていく。まさに本店の「鶏白湯Soba」を思わせる、まるでフレンチのポタージュのようなクリーミーさがありながら、後味は実にすっきり。

特製えび醤を溶かせば、甲殻類の香ばしい旨みが加わって一気に表情が激変! 凝縮されたえびの強烈な旨みが、この一杯の特別感をさらに高める。ウマすぎる。しかもえびだから、寿司とのペアリングとしてもめちゃくちゃ合う。最高……。

トッピングメニューとしては「追いシャリ〜銀座篝特製えび醤のせ〜」(160円)、「追いベジタブル〜銀座篝特製えび醤のせ〜」(160円)が用意されており、今回は残ったスープに「追いシャリ」を投入!

スープをまとったご飯は、まるで高級リゾット! 鶏白湯&えびの旨みをご飯が完璧に吸収し、最高のフィニッシュとして最後の一滴まで美味しく味わえた。いや〜、大満足。

「贅沢うにいくら祭り」は7月29日まで開催中。7月23日からは「銀座 篝」監修の濃厚鶏白湯ラーメンシリーズもスタートするなど、見逃し厳禁のフェアとなっている。財布には優しいのに、贅沢な満足感を味わえる。今こそ、迷わずかっぱ寿司へ向かうべし!