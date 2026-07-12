◆ 「また一つ小島らしい投球が次の登板では見られるのではないか」と期待

ロッテ・小島和哉が12日、オリックス戦に先発登板。5回0/3・86球を投げ、5安打2奪三振1死球3失点で6敗目を喫した。

5戦白星なしとなった小島だが、12日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・坂口智隆氏は「前回まで少し早い回での交代が続いてしまっていたが、今日は内容が比較的いいように見えた」と評価。解説の大矢明彦氏が「立ち上がりはいいと思いませんでしたね、ちょっとバランスが悪かったけど、徐々によくなっていたのでこれで小島のペースになるかなという感じはして見ていた」と語ると、坂口氏は「不運な所も少しありましたね」と頷いた。

もう1人の解説・笘篠賢治氏が「バックに皆が守っているんだよという部分を意識しながら、上手く散らしながら（投げていた）。それまでは俺が俺がみたいな所が出すぎている部分がありましたからね。今日は敗戦にはなったが、また一つ小島らしい投球が次の登板では見られるのではないか、試合をしっかり作ってくれるのではないかという投球に見えた」と評価すると、坂口氏も「周りを信頼して、また次につなげてほしい」と期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』