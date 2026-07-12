現地時間12日、2026年のMLBドラフト2日目がフィラデルフィアで行われ、マイアミ・マーリンズが8巡目（全体235位）で佐々木麟太郎内野手（21）を指名した。

佐々木は岩手の花巻東高で歴代最多の通算140本塁打をマークし、米スタンフォード大に進学。1年目の昨季は52試合に出場して打率.269、7本塁打、OPS.790という成績で、昨年10月のNPBドラフト会議ではソフトバンクから1位指名を受けていた。

今季は54試合で打率.262、16本塁打、OPS.952と数字を伸ばし、6月にはドラフト候補選手による公開テスト「ドラフトコンバイン」に参加した。MLB公式サイトによると、全体235位の契約金相場は23万9200ドル（約3875万円）。MLBの契約期限は日本時間7月28日の午前6時、NPB球団との交渉期限は同7月31日までとなっている。

今年のMLBドラフトでは、ホワイトソックスがUCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）のロック・チョロウスキーを全体1位指名。日本人選手の指名は昨年の武元一輝（ハワイ大）がアスレチックスに全体560位指名を受けたのに続いて2年連続。2023年には西田陸浮（オレゴン大）がホワイトソックスから全体329位指名を受け、今年5月にMLBデビューを飾った。