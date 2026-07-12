北山宏光「ゼロイチの段階から全部入っていって…」ライブ作りへのこだわり、全国ツアーへの思いを語る

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

5月1日（金）と8日（金）の放送では、北山宏光さんがゲストに登場。ここでは、8日の放送の模様をお届けします。7月〜9月にかけて開催されるライブツアー『HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2026「ULTRActi:on」』などについて語ってくれました。

北山さんは1985年生まれ、神奈川県出身。2023年9月17日にTOBEとともに新たなエンターテインメントへの挑戦を発表し、同年11月にはデジタルシングル「乱心-RANSHIN-」でソロデビュー。その後は、楽曲制作やライブ演出に加え、俳優としても活動の幅を広げ、さまざまな分野で表現力を磨き続けています。6月24日(水)には、最新アルバム 『ULTRActi:on』をリリース。

◆アルバムタイトル『ULTRActi:on』に込められた思い

こっちのけんと：北山さんは7月〜9月にかけて『HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2026「ULTRActi:on」』の開催が決まっています。どんなライブですか？

北山：まず、このツアーをやるにあたってアルバム制作をしたんですね。アルバムのタイトルをまずどうしようかと考えました。今年はシングルで「ULTRA」を出させてもらったから、これを引っ張ってもいいなと思って。曲のなかに「歌が生まれる」という意味があって、そこからアクションを起こしていくっていうことで、「ULTRActi:on」という造語を自分で作ったんですよね。

こっちのけんと：なるほど。

北山：それで、RED ONに移籍したので、その要素は最後の「ON」に入っています。それから「ACT」、演じるというか。「ACTION」「ACT」「ON」「ULTRA」「UTA」と、今の自分がやっているすべてのものが1つになった造語を作り、同名の『ULTRActi:on』というアルバムを制作しました。それを引っ提げての全国ツアーをやります。

こっちのけんと：ライブの演出もされているんですよね？

北山：そうですね。昔からのスタッフさんに、細かい照明とか、もちろん任せる部分もあるんですけど、まずゼロイチの段階でどういうものを作っていくのかっていうところから全部入っていって。セットリストもそうだけど、振り付けとか、どういう方向性だったりとか、セットの形とかも。打ち合わせをバーッと全部やって。「こっちのほうがちょっと面白いかも」みたいなことをやりながら作ってますね。

こっちのけんと：楽しみです！

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT