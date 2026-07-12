







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補に挙がっている中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、ボストン・レッドソックス所属のソニー・グレイ投手の獲得可能性に言及している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



現在36歳のグレイは、メジャーデビューした2013年から昨季までに通算125勝をマーク。今季も日本時間9日終了時点で、アリーグトップの10勝を挙げているハイレベルな先発右腕だ。











同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者とディラン・ヘルナンデス記者によると、ドジャースはタリック・スクーバル投手のためにプロスペクトを大量に放出するのではなく、グレイというより低コストで獲得可能な選択肢に狙いを定める可能性があるという」と指摘。



続けて、「もしタイラー・グラスノー投手とブレイク・スネル投手が健康な状態で復帰できれば、先発を新たに補強する必要はなくなるかもしれない。しかし、チームとしては故障歴の多い2人にすべてを託すことには慎重だろう。また、先発が余るような状況になった場合は、グレイをブルペンに回すという選択肢を取ることもできる。そうなれば、複数イニングを任せられる頼もしいリリーフとして起用できるため、チームとしても大きな安心材料となる」と記している。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】