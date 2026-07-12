今日の運勢 7月13日（月）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位

2026年7月13日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月13日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の煌珠（こうじゅ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？新しい自分を打ち出せるタイミングです。気負って先走るより、まずは肩の力を抜いて、素直な気持ちのまま動いてみましょう。焦らなくても、あなたらしさは自然と伝わります。ありのままの自分でいることが、今日いちばんの魅力になります。心が落ち着く安定した流れ。これまで頑張ってきたことが、ひとつの区切りを迎えて安らぎに変わります。深い学びや遠くの世界、目上の人とのつながりも順調。気の合う仲間と喜びを分かち合うと、満ち足りた気持ちがさらに広がっていきます。好きなことに向き合うと運が開けそうです。ただ、結果を急ぎすぎると空回りしやすいので、今日は焦らず一歩ずつ進めるのがコツ。楽しみながら丁寧に取り組むことで、あなたの創造力がじっくりと形になっていきます。恋のチャンスもあるかも。仲間とのやりとりから刺激をもらえそう。意見がぶつかる場面もありそうですが、それはお互いを高め合う良いきっかけ。恐れず自分の考えを伝えることで、思いがけないヒントや新しいつながりが生まれていきます。人付き合いに区切りがつく流れ。過去の思い出にとらわれず前を向くことで、心がふっと軽くなります。終わりを惜しむより、次の出会いへの入り口だと捉えて。手放した先に、より心地よいご縁が待っているはずです。穏やかに前へ進めるタイミング。悩んでいたことから、少しずつ抜け出せそうです。身近な方との落ち着いた会話が、心の重さをそっと軽くしてくれます。焦らず、静かな気持ちで次の場所へ移っていきましょう。直感が冴える一日。仕事や大事な場面では、あれこれ言葉を尽くすより、静かに様子を見ましょう。内なる声に耳を傾けて、いちばん良い選択を。落ち着いた佇まいが信頼を呼び、まわりに安心感を与えるでしょう。気持ちが前へ動き出していきそうです。一人で過ごす時間の中に、次へ進むための情熱が静かに湧いてきます。ただし、焦って動くより、その熱をゆっくり温めておくのが吉。心の奥から湧く「やってみたい」を、大切に育ててみてください。心が揺れやすい一日。ご自宅や身近な環境で、なんとなく不安が膨らみやすいかもしれません。はっきりしないことに焦る必要はありません。今日は無理に答えを出そうとせず、ゆっくり心を休める時間を優先しましょう。焦りは禁物の一日。自分が持っているお金や資産、またはあなたのスキルについて、じっくり考えましょう。今日は力だけで進めず、ゆったりと構えることが大切。穏やかな気持ちで向き合えば、ものごとは自然と落ち着いていきます。腹八分の精神が大事な日になりそうです。あと少しで完成、というところで手が止まりそうですが、無理にまとめようとしなくて大丈夫。焦らず今できることを積み重ねていけば、道は少しずつ開けていきます。今日は完璧を求めすぎないで。考えすぎに注意したい一日。頭の中で不安がぐるぐると膨らみやすいですが、その多くは実際より大きく見えているだけかもしれません。近くの人にそっと打ち明けてみると、思っていたより身軽に前へ進めるようになります。感情的になったり、心のバランスを崩したりしやすいとき。深呼吸して冷静さを取り戻しましょう。新たな人間関係を築いてみると幸運が訪れそうです。サポートしてくれる人と出会えたり、恋の進展に繋がるかもしれませんよ。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルでも活躍。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/