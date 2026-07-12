江ノ島電鉄 湘南海岸公園駅近くで人気を集めていた焼き菓子専門店「MELLOW BAKE（メロウベイク）」が2026年6月、小田急線 片瀬江ノ島駅の近くへ移転オープンしました。

オープンして3年10ヵ月、多くのお客さんに親しまれてきた「MELLOW BAKE」。これまで大切にしてきた想いはそのままに、オーナーのえみさんの大好きなものをさらに詰め込んだお店になりました。今までの焼き菓子に加え、スムージーなどのドリンクも取り扱い、イートインもできるようになりました。

新店舗は小田急線 片瀬江ノ島駅から、海とは反対の方向に川沿いを歩くこと1分。木のぬくもりを感じるおしゃれな建物の1階です。

毎日焼き上げる優しい甘さのスイーツ

オープンして1ヵ月近くたつ今も知り合いの方や常連さんが届けてくれるという花でいっぱいの店内。ハワイにある小さなお店のような、可愛らしい雰囲気はそのままです。

カウンターに貼ってあるカラフルな折り紙は、お客さんのお子さんがオープンのお祝いにくれたものなんだとか。大切に飾っているオーナーさんの優しさにこちらもほっこり。

毎日店内で焼き上げるというマフィンやクッキー、スコーンが人気の「MELLOW BAKE」。種子島のきび糖を使用しているので、大人も子どもも食べやすい優しい甘さです。

目でも楽しんで、食べても楽しめるようにと、ショーケースにぎっしり並んだ焼き菓子。どれにしようかと迷いながらも、つい笑顔になってしまいます。

可愛いくまがのったカラフルなクッキーも！お子さんが喜びそうです。お土産にもらってもうれしいですね。

かわいいグッズも必見！

お友だちのイラストレーターさんにデザインしてもらったという、4周年記念と移転オープン記念を兼ねたオリジナルTシャツ。クッキーのキャラクターが波乗りしていて、可愛い！男性にも人気でサイズはXLまであるんだそう。

オリジナルステッカーも種類がたくさんありました。湘南エリアではよくお目にかかるイラストレーターのかおかおパンダさんデザインのものもありました。クッキーのキャラクターが可愛くて気になってしまいお名前を聞いたのですが、今のところお名前はないそうです。ニコニコの笑顔にこちらの気分も上がってしまいます。

店内の壁の一面には海から昇る太陽が描かれています。こちらもえみさんのお友達のアーティストの方が描いたもの。色合いがとっても素敵です。

壁をバックにクッキーのキャラクターのピックを写真に撮ってみました。オープンのお祝いのお花に刺さっていたもので、イラストレーターさんが手作りしてくれたピックなんだとか。

川沿いのテラスでイートイン

お店の前のテラス席でイートインができます。にぎやかな通りとは離れているので静かで落ち着いた雰囲気。江の島を眺めながら、川沿いの風が感じられて心地よいです。朝9時からオープンしているのでお出かけ前のモーニングや、観光の休憩にもおすすめです。テラスはワンちゃんもOKなので、お散歩コースにもいいですね。

メニュー表も可愛い！焼菓子に加えて、スムージーもいただくことができます。これから暑くなってきたら、週末限定でアサイーボウルを出す予定なんだとか。こちらも楽しみですね。

最初、ドリンクはコーヒーのメニューだけだったそうですが、お子さんのお客さんも多いのでジュースも出すことにしたんだそう。子連れにはうれしいですね！

アイスコーヒー(600円税込)とブルーベリーのマフィン(450円税込)とチーズトマトバジルのスコーン(380円税込)をいただきました。マフィンはボリュームもあって、満足感があります。優しい甘さなので、飽きずに食べられるのがポイント。個人的にはしょっぱい系のスコーンが癖になる美味しさですごくおすすめです。今回いただいたチーズトマトバジルのスコーンは、さっくりとした食感にバジルの香りとトマトの酸味が爽やかで、暑い夏にぴったり。

アイスコーヒーは移転前にご近所だった「Goodman Coffee」の豆を使用しているとのこと。ここでマフィンと一緒にいただけるのが嬉しいですね。

手みやげにも大人気！

見た目も可愛くおいしい「MELLOW BAKE」の焼き菓子は、筆者の周りのママ友たちの間でも手土産に人気。

この日自宅用に購入したのは、奥から反時計回りに「アップルシナモンのマフィン(450円税込)」、「チョコレートスコーン(380円税込)」、「パイナップルのクッキー」、「クランベリーとホワイトチョコのクッキー」、「レモンクッキー」(クッキーはすべて300円税込)。

アップルシナモンのマフィン、チョコレートスコーン、レモンクッキーはリピート購入しています。家族も大好きです。

クランベリーとホワイトチョコのクッキーは初めて食べたのですが、チョコ味のクッキーに甘いホワイトチョコとクランベリーの酸味がベストマッチ。さらにザクザクとした食感が楽しく、とっても美味しかったです。絶対また食べたい！

平日でも次々とお客さんが訪れていました。ずっと来たかったけど、ようやく来れた！という方も。駅から近くなってより訪れやすくなった「MELLOW BAKE」。江の島観光の方にも、近所の方にも、さらに愛されるお店になっていくと思います。

オーナーのえみさんとお話していると、お客さんへの気遣いや優しい人柄が伝わってきます。その人柄が丁寧に作られたスイーツにも表れていて、食べているとこちらも優しい気持ちになるお店です。ぜひ「MELLOW BAKE」の優しいスイーツを味わいに訪れてみてほしいです。

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