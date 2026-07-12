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ロサンゼルス・ドジャースはナ・リーグ西地区で大きくリードしており、3連覇を視野に入れている。その中で、デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手をトレードで獲得した場合、他球団のファンから反発をくらう可能性がある。米メディア『スポーティング・ニュース』のマット・スリバン記者が言及した。



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ドジャースがスクーバルを獲得できる理由として挙げられているのは、大型トレードを成立させられるだけの厚いファーム組織を持っている点だ。ドジャースにはジャスティン・ロブレスキ投手やエメ・シーハン投手らを放出できる余裕がある。











また、ドジャースにスクーバルが加わることは、ワールドシリーズ3連覇に大きく近づくことを意味する。大谷翔平選手、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手を含むローテーションにスクーバルが加われば、ドジャースはほぼ手がつけられない存在になるだろう。



さらに、アトランタ・ブレーブス、ミルウォーキー・ブルワーズ、シカゴ・カブスといったライバル球団がスクーバルを手にすることも阻止できる。自軍の強化だけでなく、ライバル球団の補強手段を奪う意味でも大きな効果がある。



注目の集まるスクーバルの動向についてスリバン氏は「彼がドジャースに移籍すれば、メジャーリーグのファン全員を苛立たせることになるだろう。しかし、ドジャースの立場からすれば、このようなトレードが球団にとって極めて有益となる理由がいくつか存在する」と言及した。





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