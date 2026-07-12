逗子駅から徒歩約5分、逗子銀座商店街にある「渚のとうふ工房鎌倉小町」。

昔ながらのお豆腐屋さんが少なくなりつつある今、お豆腐の販売だけでなく、できたてのお豆腐料理を楽しめるカフェを併設した、ちょっと珍しいお店です。

今回はお店を訪れ、お話を伺いながら人気メニューもいただいてきました。その魅力をご紹介します。

変わらない製法で届け続ける新鮮なお豆腐

「渚のとうふ工房鎌倉小町」は、平塚に本店・秦野に工房を構える、創業明治36年から続く「とうふ工房三河屋」の直営店です。

約20年前に鎌倉で開店し、その後現在の逗子へ移転。店名に「鎌倉小町」とあるのは、その当時の名残なのだそうです。

お豆腐は、出雲大社相模分祠の近くにある秦野の工房で製造。名水百選にも選ばれた秦野の湧き水、国産大豆、天然にがりのみを使用し、昔ながらの製法で毎朝職人が一丁ずつ丁寧に手作りしています。

できたてのお豆腐料理をイートインで味わえるのは、逗子店だけ。

毎朝届けられる新鮮なお豆腐を店内で調理し、できたてのお豆腐料理やカフェメニューを提供しています。

「朝一番に届く新鮮でおいしいお豆腐を、より美味しく味わっていただけたら」。店長は笑顔で話してくださいました。

種類豊富なお豆腐がずらり

店内には、お豆腐をはじめ、お豆腐を使ったさまざまな商品が並びます。お豆腐だけでも20種類以上。

一番人気は「朝一番生とうふ」、店長おすすめは福甘糀入りの「福氣豆腐」。

こちらは、2026ジャパンフードセレクションでグランプリを受賞した一品。なんと黒蜜つきなのだそう。

「お豆腐に黒蜜？」と半信半疑でしたが、実際にいただいてみると驚くほど相性抜群。濃厚なお豆腐に黒蜜のやさしい甘さが加わり、まるでスイーツのような味わいです。それでいて、お豆腐ならではのさっぱり感もあり、また食べたくなるおいしさでした。

そのほかにも、大豆麺や国産いり大豆、豆乳カステラ、おからせんべい、豆乳など、お豆腐好きにはたまらないラインアップ。

どれを選ぼうか迷ってしまうほど充実しています。

カフェで味わう、できたてのお豆腐料理

店内奥にはイートインスペースがあり、御膳や定食、カフェメニューまで幅広く楽しめます。

開店直後に訪れましたが、あいにくの雨にもかかわらず、地元の方や常連のお客さんが次々と来店。その人気ぶりが伝わってきました。

定番メニューは、御膳や、ご飯の上にのせるお豆腐を選べるセットメニュー。さらに店内の商品もイートイン可能です。

実は、提供されるメニューはすべて「豆腐マイスター」の資格を持つスタッフが監修しているそうで、お豆腐本来の風味やおいしさを存分に引き出した料理が並びます。

取材時には、期間限定の「豆乳スープの大豆麺」も登場していました。暑い季節にもぴったりの一品です。

さらに、お豆腐を使ったジェラートやドーナツ、シェイクなどカフェメニューも充実。イートインは17時まで営業しているので、カフェ利用にもおすすめです。

ボリューム満点の「半熟揚げ半月」を実食

今回いただいたのは、「半熟揚げ半月」1,200円（税込）。

運ばれてきた瞬間、思わず「すごい！」と声が出るほどのボリューム。炊き込みご飯の上には、大きな揚げたての「朝一番生とうふ」が、どん！と乗っています。

さらに、豆腐田楽、煮豆腐、湯葉煮、がんもの煮物などのお惣菜に加え、豆腐のポタージュ、お出汁、薬味まで付いた、まさに豆腐づくしの御膳です。

揚げたお豆腐を割ると、中からはとろりとなめらかな濃厚豆腐がたっぷり。

そのまま食べても、お出汁をかけても、ご飯と合わせても、それぞれ違ったおいしさを楽しめます。

湯葉煮やがんもの煮物もやさしい味付けで、お豆腐本来の風味をしっかり感じられました。

見た目以上にボリュームがありましたが、薬味で味を変えながら最後まで飽きることなく、おいしく完食しました。

まとめ

老舗豆腐店が手がけるカフェならではの、お豆腐のおいしさを存分に楽しめる「渚のとうふ工房鎌倉小町」。

豆腐マイスター監修のメニューは、お豆腐の新たな魅力や可能性を感じられるものばかりでした。

また、店内では、注文内容によって提供時間が異なる場合に「ご一緒にお出ししましょうか」と確認するなど、店長やスタッフの細やかな気配りも印象的でした。

新鮮なお豆腐料理をゆっくり味わうもよし、お気に入りのお豆腐やお惣菜を持ち帰って自宅で楽しむもよし。

お豆腐のおいしさを改めて実感できる一軒へ、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

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