







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、プレー以外の理由で注目を集めることが多い。感情の強さや競争心を評価される一方で、たび重なる言動が批判の対象となっており、寄せられる声についてラッシング自身が反論した。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季最初に物議を醸したのは、ラッシングがコロラド・ロッキーズに不正をほのめかすような発言をした場面だった。その数日後には、本塁でのプレー後にイ・ジョンフ外野手へ不適切な言葉を向けたとされ、さらにその後、ローガン・ウェブ投手が同僚を守るような形でラッシングに死球を与えたと見られている。











また、走塁時には二塁へのスライディングが問題視され、デーブ・ロバーツ監督やサンフランシスコ・ジャイアンツの一部選手から汚いプレーだと受け止められた。さらに数日後には、シカゴ・カブスのミゲル・アマヤ捕手に対して辱的な言葉を浴びせたと物議を醸していた。



中でも最も注目を集めたのは、大谷翔平選手とミネソタ・ツインズ戦で呼吸が合わなかった場面だった。サインの行き違いからパスボールで失点し、大谷がABSチャレンジを求めた場面でも、ラッシングが首を振って応じない場面が複数回あった。



言動が注目を浴びるたびに批判されるラッシングは「メディアが俺のおかげで金を稼いでいるのは知っている。彼らは間違いなくそれを楽しんでいるだろうけど、正直言って、それは俺の心配事の中で一番どうでもいいことだ」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】