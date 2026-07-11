イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、DFジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン／ドイツ）に2試合の出場停止処分が下された理由はFIFA（国際サッカー連盟）から説明されていないことを明かした。10日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

クアンサーは5日に行われたFIFAワールドカップ2026・ラウンド16のメキシコ代表戦に右サイドバック（SB）として先発出場したが、52分にスライディングタックルを敢行した際に足裏がヘスス・ガジャルドのすねを捉えてしまい、オンフィールド・レビューの結果、一発退場となった。

同試合は数的不利となりながら、リードを守り切ったイングランド代表が3－2で勝利を収め、準々決勝に進出を果たした。しかし、この試合で退場となったクアンサーには自動的な1試合の出場停止に加え、重大な反則プレーに該当することから、追加の1試合出場停止処分が下されることがFIFA規律委員によって明らかになっている。

今大会では決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）のボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦でレッドカードを提示されたアメリカ代表FWフォラリン・バログン（モナコ／フランス）の出場停止処分に1年間の猶予が与えられ、同選手がラウンド16のベルギー代表戦に出場した事例もあることから、クアンサーには準々決勝のノルウェー代表戦に出場できる期待もされていたなか、逆に2試合の出場停止処分が下されることとなった。

メキシコ代表戦後には、「全くもって不十分だ。審判のレベルが足りていない。第4審判も同様だ」、「当初はファウルさえ取らなかった場面を覆したわけだ。不十分と言わざるを得ない」などと不満を語っていたトゥヘル監督は、このことが裁定にも影響したのではないかと指摘されたものの、「そうは思わない」と否定しながら、クアンサーに追加の出場停止処分が下された理由は「我々も説明を受けていない」ことを明かしている。

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