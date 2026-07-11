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ロサンゼルス・ドジャースは、トレード期限を前にデトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手の獲得候補として挙げられている。実現には大きな代償が必要になるが、先発ローテーションの状況を考えれば、検討すべき選択肢となっているようだ。米メディア『ファン・サイデッド』のマーク・パウエル記者が言及した。



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スクーバルは、トレード期限を前に市場で最も注目される存在とされている。タイガースがア・リーグのワイルドカード争いで予想外の急浮上を見せない限り、移籍する可能性が高いと見られている。











ただし、スクーバルの獲得には安くない対価が求められる。今季で契約が切れる立場ではあるものの、ア・リーグのサイ・ヤング賞を2度受賞している左腕だけに、要求額は少なくともトップ100級の有望株を含むものになるだろう。



ドジャースに提案されているトレード案では、リバー・ライアン投手、クリスチャン・ザズエタ投手、ザック・エアハード外野手を放出するものが挙げられた。



スクーバルの獲得案についてパウエル氏は「アンドリュー・フリードマン編成本部長は、ドジャースが若い戦力と、ブレイク・スネル投手、佐々木朗希投手、大谷翔平選手らを含む故障しがちな投手陣を信頼すべきか、それともさらに強力な投手を加える価値があるのか決断しなければならない」と言及した。





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