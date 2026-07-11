







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの井上絢登外野手は10日、ファーム・リーグの埼玉西武ライオンズ戦に「7番・左翼」で先発出場。6回に、豪快な今季3号アーチを放った。







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初回、DeNAは井上朋也の先制2ランで幸先の良いスタートを切る。3-1とリードして迎えた6回には、1死一、二塁で7番・井上絢に打席が回った。











相手投手・松本航のチェンジアップを捉えると、打った瞬間にそれと分かる当たりが右翼へ飛び、悠々と柵越え。井上絢の今季3号3ランで、DeNAが6-1とリードした。



さらに続く8番・古市尊捕手にもソロ本塁打が飛び出すなど、一発攻勢で得点を重ねたDeNAが9-2で勝利。井上絢は4回にも犠飛を放つなど、2安打4打点と活躍した。



今季の井上絢はファームで52試合に出場し、打率.278、3本塁打、23打点。今季の一軍出場はまだないが、後半戦に向けてさらに状態を上げていきたいところだ。























【動画】井上絢登、確信の3号アーチがこちら！

DAZNベースボールの公式Xより













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井上絢登 確信の3号弾

2安打4打点の大暴れ



⚾️西武×DeNA（ファーム）

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【了】