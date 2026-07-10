今日の運勢 7月11日（土）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月11日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月11日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？今日は積極的に行動していくことで、運気がアップするでしょう。以前から、やらなくてはならないと感じていたことや、やってみたいと思っていたことがあれば、すぐにでも始めていきましょう。あなたらしさを大切にしていくことで、良い流れがやってきます。まわりの人たちの意見や考えに左右されずに、あなたがどう思うか、どう感じるかに意識を向けて選択していくと良いでしょう。広い視野を持って物ごとを捉えていくことで、良い展開があるでしょう。いろいろな人たちの意見を聞いたり、様々な歴史や文化に触れていくことで、あなたに必要なひらめきが湧いてくるかもしれませんよ。ロマンチックな気分に浸ることで運気が上がっていくでしょう。ロマンス小説を読んだり、恋愛ドラマや映画を観たり、愛のバラードを聴いたりして、うっとりとした気持ちに酔いしれましょう。今日は集中力がアップしそうです。お仕事やお勉強の効率が良くなりそうなので、やるべきことは早めに終わらせましょう。あなたが普段これもできたらいいなと思っていたことまでできてしまうかもしれません。あなたの本当の望みは何でしょうか？ 今日は、ご自身の心に向き合ってみてください。望みを明確にしていくことで、今後どう行動していったら良いのかがわかってくるでしょう。あなたの心が落ち着くところはどこでしょうか？ 子どもの頃に好きだったものに触れたり、懐かしい場所に行ったり、昔馴染みに連絡をとってみたりすることで、癒やしが得られるかもしれません。将来のことについて考えていくことで、運気がアップします。あなたが未来でどんな自分になっていたいかをイメージしてみてください。そうすることで、今なにをすべきなのかが明確になっていくでしょう。あなたの才能にまだあなたは気付いていないかもしれません。あなたの才能は、普段の日常生活の中に隠れている可能性があります。ご自身の才能に意識をむけてみてください。ヨガや瞑想をしていくことで運気がアップしていきます。あなたには、今静かにご自身と向き合う時間が必要なのです。自分自身との心の対話をしていくことで、良い流れがやってきそうですよ。ワーク・ライフ・バランスを考えていきましょう。あなたは今、頑張りすぎてはいませんか？ プライベートな時間も大切にしていくことで良い展開がありそうです。異性からの注目度が上がる日です。出会いを求めている方は、お洒落をしてお出かけをすることで良い展開がありそうです。出会いを求めていない方は、注意が必要ですよ。あなたの夢は、思っているよりも急速な勢いで現実になろうとしています。けれど、まだその途中なので忍耐が必要です。土の中から芽が出て、花が咲くまでには時間がかかります。毎日水やりをしたり、環境を整えてあげたりしながら、花が育っていくのを楽しむように、あなた自身の夢についても、同じようにプロセスを楽しみましょう。ひとつひとつの段階がはっきりとした形になり、あなたを夢へと導きます。これからどんどん成長するあなたの夢を、愛おしく見つめてあげましょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/