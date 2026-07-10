V・ファーレン長崎は10日、MF笠柳翼が、チャレンジャー・プロ・リーグ（ベルギー2部）のパトロ・アイスデン・マースメヘレンへ期限付き移籍することを発表した。期限付き移籍期間は、2027年6月30日までとなる。

笠柳は神奈川県出身の23歳。横浜FCのジュニアユース出身で、前橋育英高校から長崎に加入しプロ生活をスタート。明治安田J1百年構想リーグでは15試合に出場。通算ではJ2で80試合に出場し8得点、リーグカップで5試合出場、天皇杯で4試合に出場し1得点を記録していた。

笠柳は長崎の公式サイトを通じてコメントしている。

「今回、パトロ・アイスデン・マースメヘレンに期限付き移籍することになりました。離脱を発表した時、V・ファーレン⻑崎の離脱発表リリースのコメント欄を読ませて頂きました。ファン・サポーターの皆さんからの感謝、寂しさや想いのこもったメッセージを⾒て、改めてこの5年間、V・ファーレン⻑崎でプレーできて良かったなと思いました。僕が V・ファーレン⻑崎を、ファン・サポーターの皆さんを、⻑崎の町を愛したように、この5年間、皆さんからも沢⼭の愛を頂きました。本当に愛された5年間だったと感じています」

「僕は⾼卒で V・ファーレン⻑崎に加⼊したので、皆さんはこの5年間、僕の成⻑を沢⼭⾒てきたことでしょう。上⼿く⾏った時も、上⼿くいかなかった時も、楽しかった時も、悔しかった時も喜怒哀楽、沢⼭の感情や思い出を皆さんと共有し僕はここまで成⻑して来ました。この5年は僕にとって⼤きな財産であり、これからどんな困難にぶつかっても突き進んで向かって⾏くための⼤きな⾃信となります。それと同時に、皆さんと共有したこの5年間は皆さんにとっても⼤きな宝物になったと思います」

「そして、これから舞台を世界に変え、⾃分に⾜りないことを補い、ハングリーに逞しく、⼤きく成⻑し、⾃分の夢に向かって頑張ります！今まで関わってくださった、監督、選⼿、コーチ、スタッフ、そして、V・ファーレン⻑崎のファン・サポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、ジャパネットの皆さん、本当にお世話になりました！皆さんのことが本当に⼤好きです。そして、楽しかったです！⾏ってきます！！少年よ、⼤志を抱け。笠柳翼」

笠柳がプレーするパトロ・アイスデン・マースメヘレンは、シント・トロイデンやゲンクと同じリンブルフ州にあるマースメヘレンを本拠地としており、かつてはJリーグでもプレーしたピーター・ウタカも在籍したクラブでもある。

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