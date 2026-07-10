SALU、デビュー当時から続く“In My”シリーズ最新作「In My Yours」リリース

ラッパーのSALUが、デジタルシングル「In My Yours」を2026年7月10日（金）にリリースした。

【画像】SALUとSKY-HIの2ショット

「POP YOURS 2026」にて初披露された本楽曲は、2012年のデビューアルバム『IN MY SHOES』から続く”In My”シリーズの集大成とも言えるアンセムに仕上がった。プロデュースを手掛けたのはRhymeTube。2022年にリリースされた「DOMINO feat. SALU」以来、約4年ぶりの共作となる。

リリックには、他者との比較や周囲からの視線、思うように前へ進めない自分との葛藤、現実と向き合いながら再び歩き出そうとする決意が綴られている。それは、10年以上にわたり日本のヒップホップシーンの第一線を走り続けてきたSALUだからこそ辿り着いた視点であり、メッセージでもある。過去の経験や現在の迷いさえも前へ進むための糧に変えていく――そんなSALUの意思が込められた「In My Yours」は、自らを奮い立たせ、新たな一歩を踏み出そうとするすべての人の背中を押す一曲となっている。

＜リリース情報＞

SALU

「In My Yours」

2026年7月10日（金）リリース

https://lnk.to/SALU_InMyYours