Novel Core、ライブハウスツアー初日対バンゲストにmuque出演決定

Novel Coreが、10月15日よりスタートする5都市8公演を巡るライブハウスツアー「BLACK TiE TOUR 2026」の初日・東京・WWW X公演の対バンアーティストを発表した。本公演はツアー唯一の対バン公演として告知されており、その対バン相手はこれまで謎に包まれていたが、このたび盟友・muqueを迎えることが明らかとなった。

Novel Coreは本ツアーについて、「メインストリームのど真ん中に、Novel Coreという名前入りのミクスチャーの旗を立てにいく。このツアーはその準備の最終段階」とコメント。さらに「必要なピースを揃え、ビルドアップしたハウスバンド・THE WILL RABBITSとともに全国を巡ります」と意気込みを語り、「ツアーコンセプトはDRESS RIGHT, GO WRONG.（正しく装い、正しさごとぶっ壊せ）_______退屈な常識を丸ごと書き換える、そんな犯行声明を片手に。お行儀良くおめかしして、壇上へ挨拶にいきましょう」と、ツアーへ向けたメッセージを寄せている。

さらに、昼夜2公演の開催が予定されている東京・clubasiaでのツアーファイナル公演は、現在も詳細がベールに包まれたままとなっており、その全貌は追って明らかにされる予定だ。

なお、7月10日（金）21:00よりオフィシャル先行受付がスタートする。

■Novel Coreコメント

muqueは岡山のフェスで一緒になったことがきっかけで急速に仲良くなったバンドなんですが、作編曲を担当しているドラムのTakachiくんやギターのKenichiくんが実はめちゃくちゃラウドロックにルーツがある人達だったりもして、その上でボーカルのAsakuraちゃんのメロディー、歌詞、声によって独自のポップさを生み出していて、俺達が「日本発の新世代ミクスチャー」という旗を振るにあたって、muqueに共鳴する点がいっぱいあって。このタイミングで絶対に一緒にやりたくて、声をかけました！お互いのファンにとって、このカルチャーにとって、素晴らしい夜になるはず。楽しみです！

＜ライブ情報＞

BLACK TiE TOUR 2026

2026年10月15日（木） 東京 ※2MAN SHOW WITH ”muque”

会場：渋谷 WWW X （OPEN 18:00 / START 19:00）

お問い合わせ：チッタワークス

044-276-8841 （平日 12:00 ~ 13:00 / 16:00 ~ 18:00）

2026年10月16日（金） 東京

会場：渋谷 WWW X （OPEN 18:00 / START 19:00）

お問い合わせ：チッタワークス

044-276-8841 （平日 12:00 ~ 13:00 / 16:00 ~ 18:00）

2026年10月18日（日） 広島

会場：広島 CLUB QUATTRO （OPEN 16:00 / START 17:00）

お問い合わせ：YUMEBANCHI （広島）

082-249-3571 （平日 12:00 ~ 17:00 / 土日祝 休）

2026年10月23日（金） 長野

会場：長野 CLUB JUNK BOX （OPEN 18:00 / START 19:00）

お問い合わせ：FOB新潟

025-229-5000 （平日11:00 ~ 17:00）

2026年10月24日（土） 岐阜

会場：岐阜 club-G （OPEN 18:00 / START 19:00）

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 （12:00 ~ 18:00）

2026年11月4日（水） 大阪

会場：梅田 CLUB QUATTRO （OPEN 18:00 / START 19:00）

お問い合わせ：YUMEBANCHI （大阪）

06-6341-3525 （平日 12:00 ~ 17:00）

2026年11月22日（日） 東京

会場：渋谷 clubasia （DAY - ??? / NIGHT - ???）

※詳細は後日解禁

※各公演、1時間30分〜2時間の公演を予定しております。

Official Web Site：https://muque.jp/