WWWのライブシリーズ「YOUNG PRO」開催決定、jellyら今見るべき6組出演

渋谷から多様な音楽、カルチャーを発信してきた渋谷のライブハウスWWWが、ヤング＆プログレッシブなヒップホップアーティストをピックアップするライブシリーズ「YOUNG PRO」を8月6日（木）に開催することを発表した。チケットは1000円（1ドリンク別）となっている。

これまでにJellyyabashi、swetty、Tete、Manaka、27AM、MIKADOなど、アンダーグラウンドからフィメールまで多彩なアーティストを迎えながら開催を重ねてきた本イベント。今回も、”今見るべき”日本のヒップホップシーンを象徴する6組がラインナップされた。

出演するのは、『CONCRETE GREEN 12』への参加を経て、待望のEP『REVENGE TAPE』をリリースしたjellyをはじめ、『Blitz musik』が日本のみならず世界で反響を呼び、『PEDESTAL UDG CYPHER JAPAN 2026』でも存在感を示したkatujin(303)、『44 Bars Freestyle』や「Breakout」で注目を集める、大分を拠点とするクルー「Jiggy」のメンバー・T-Bobo、ラップスタアのファイナルステージ進出を果たし、全国ツアーの開催も控える町田拠点のVERRY SMoL、約1年の沈黙を破り、YZERRとの共演や新曲のリリースを経て新たなフェーズへ突入したYTG、そして『UDG FRESHMAN CYPHER 2026 - JPN』で披露した「Ouroboros」が世界的な反響を呼び、セルフプロデュースアルバム『Re:import』を発表するなど躍進を続けるYvnlazy。

YOUNG PROだからこそ実現した、この日限りのラインナップとなっている。

＜イベント情報＞

WWW presents「YOUNG PRO」

2026年8月6日（木）Shibuya WWW X

時間：OPEN 18:30 / START 19:30

料金：¥1000（税込 / スタンディング / ドリンク代別）

出演：jellyy / katujin(303) / T-Bobo / VERRY SMoL / YTG / Yvnlazy

チケット：

Livepocket：https://livepocket.jp/e/0806_youngpro

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019913.php

INFO：WWW X 03-5458-7688