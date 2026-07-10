夏の猛暑、外出前に必ず暑さ対策をしていますか？実は、国民的アイス「ガリガリ君」を食べる“あるタイミング”が、あなたの体温上昇を抑えるカギになるかもしれません！「暑くなってから冷やす」というこれまでの常識を覆す、驚きの「プレクーリング」をご存知ですか？この記事では、ガリガリ君が提案する「おでかけ前に、ガリッ！」で涼しい夏を過ごすための新習慣を詳しくご紹介。あなたも今日から試したくなるはずです！

そもそも「プレクーリング」って何？夏の常識を変える新習慣

まず、耳慣れない言葉かもしれませんね。「プレクーリング」とは、暑い環境に身を置く前に、あらかじめ体の深部体温（体の中心部の温度）を下げておくこと。これにより、その後の体温上昇を穏やかにし、発汗量を抑えたり、暑さによるストレスを軽減したりする効果が期待できるという、まさに「備えあれば憂いなし」な考え方です。

今まで、私たちは「暑くなってから冷やす」という対処法が中心でした。冷たい飲み物を飲んだり、エアコンの効いた場所に逃げ込んだり…。もちろんそれも大切ですが、年々厳しくなる夏の暑さを考えると、それだけでは十分ではないことも増えてきました。そんな状況を変えるかもしれないのが、この「プレクーリング」なんです。

夏の暑さ対策、本当に足りてる？意外な実態が明らかに

とある調査によると、夏の外出前に必ず暑さ対策をする人はわずか3割程度。さらに「運動前にあらかじめ体を冷やしておく」というプレクーリングを実践している人は、なんと4.9%しかいないことが判明しました。

「こまめな水分補給」や「冷たい飲み物を飲む」といった“対処療法”は定着しているものの、本格的な暑さに備えるという意識は、まだまだ低いのが実情のようです。しかし、これだけ酷暑が続くと、もう少し積極的に対策を考えたいですよね。

「ガリッ！」と一撃！ガリガリ君が「暑さ対策」の切り札になるって本当！？

毎年、猛威を振るう日本の夏。「もう暑くなる前からうんざり…」「外に出るだけで体力消耗…」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな中、私たちの夏の相棒「ガリガリ君」から、驚きの新提案が飛び込んできました。なんと、あの冷たくてシャリシャリの氷菓が、暑くなる前に体を冷やす「プレクーリング」に効果的だというんです。

「え、ガリガリ君って、暑いときに食べるものじゃないの？」そう思った方もいるかもしれません。しかし、その疑問に真っ向から挑んだ調査結果が発表され、ガリガリ君を食べた場合と食べなかった場合で軽度の運動を行い、その体感変化を比較したところ、約6割（59.0%）もの人が「体温が上がりにくくなった」と実感したというから、これは見過ごせません！

「おでかけ前にアイスを1本食べるだけ」という手軽さが、これからの暑さ対策の新たな入り口になる可能性を示しています。

専門家も太鼓判！ガリガリ君がプレクーリングに最適な理由

この調査結果について、2021年の東京五輪で暑熱対策医・科学サポートも務められた、大阪公立大学の岡﨑和伸教授もコメントを寄せています。

教授によると、氷菓のように冷たいものを食べて体の内側から冷やす方法は、手軽なプレクーリングの手段として非常に有効だそうです。特に、液体よりも体内で氷が溶ける過程で熱を奪うため、効率的に体を冷やす効果が期待できるとのこと。

さらに、ガリガリ君のような粒状の細かな氷を含む氷菓は、氷の粒子が消化器官まで届きやすく、体の内側から深部体温の低下につながりやすいという特徴も！これは、ガリガリ君のあの独特の食感と純氷の質が、単なるおいしさだけでなく、機能性にも優れているという証明ですね。

まさに、長年愛されてきたガリガリ君の「ガリガリ食感」が、最先端の暑さ対策に役立つとは、驚きを隠せません。

今年の夏は「おでかけ前に、ガリッ！」を新習慣に

これからの夏、積極的に「おでかけ前に、ガリッ！」を取り入れてみませんか？たとえば、こんなシーンで試してみてはいかがでしょうか？

：満員電車や自転車での移動も、少しは快適になるかも。：スポーツ観戦やBBQなど、外で楽しむ時間をもっと快適に。：スーパーへの道のりも、涼しい気持ちで。：クールな頭で集中力アップ！

ガリガリ君は、純氷を使用しているため、溶けにくく、あのシャリシャリとした食感が長持ちするのも嬉しいポイント。まさに「暑さ対策」の頼れる相棒になってくれそうです。

今すぐ体験！豪華プレゼントキャンペーンも実施中！

この新しい暑さ対策を、ぜひ多くの人に体験してほしい！ということで、現在、赤城乳業公式X（旧Twitter）とInstagramで、特別なプレゼントキャンペーンが実施されています。

：ガリガリ君を30本以上収納できる（2名様）：気軽に試せる（100名様）

これは見逃せませんね！ビジネスシーンでもガリガリ君を持ち歩ける保冷バッグ、ちょっとした話題になりそうです。

募集期間：2026年7月10日（金）〜7月23日（木） 23：59まで

応募方法：

* X（旧Twitter） ：赤城乳業公式Xアカウントをフォロー＆対象投稿をリポスト

* Instagram：赤城乳業公式Instagramアカウントをフォロー＆対象投稿にいいね

今年の夏は、これまでとは一味違う「ガリガリ君でプレクーリング」を試して、もっと快適に、もっと楽しく過ごしてみませんか？私も応募して、夏の準備を始めたいと思います！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。