デベロップは7月31日、栃木県日光市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 日光今市」を開業する。

HOTEL R9 The Yard 日光今市 外観

同ホテルは、「R9 HOTELS GROUP」では全国149店舗目、「HOTEL R9 The Yard」としては141店舗目、栃木県内で19店舗目の出店となる。

東武鉄道「下今市駅」、JR「今市駅」よりそれぞれ車で約10分の国道461号沿いに立地。日光産業団地・大日光工業団地など工場が多数立地するエリアであり、出張などビジネス利用の拠点として利用できる。日光東照宮や鬼怒川温泉へも車で約20分のため、観光の拠点にも最適。ホテル前には「ベイシア今市モール店」があり、連泊・長期滞在時でも快適に過ごすことができる。

客室はダブル54室、ツイン6室の計60室(各13㎡)で構成しており、冷凍冷蔵庫や電子レンジなどを完備して高い快適性を実現している。宿泊料金は、ダブル・ツインとも6,200円～。

ユニットバス

オープンに合わせ、同ホテルは日光市とレスキューホテルの出動に関する災害協定を締結する。有事の際には被災地へ移設して避難所等になるレスキューホテルとして客室を日光市へ提供し、防災体制の充実化に協力する。