







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、守護神を務めていたエドウィン・ディアス投手が故障離脱している。現段階では後半戦で復帰できるという見通しとなっているが、万一に備えて他球団の守護神を引き抜く可能性もゼロではないかもしれない。米メディア『フォーブス』が報じた。



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獲得候補に挙げられたのは、セントルイス・カージナルス所属のライリー・オブライエン投手。日本時間7日終了時点で、ナリーグトップタイの22セーブを記録しているリリーフ右腕だ。











同メディアは「ドジャースはタリック・スクーバル投手を獲得するのではないかという噂が広く囁かれている。それは十分に理にかなった話だが、故障者が相次ぐブルペン事情を考えると、チームはスクーバル以上の存在を必要としている。トレード期限が近づく中、注目すべき名前の一人がオブライエンだ」と言及。



続けて、「実力のあるリリーフは常に需要が高く、ドジャースは理想的な移籍先の一つとなるかもしれない。スポーツイラストレイテッドが『彼は今後4年間の球団保有期間が残っており、それだけでも十分に価値の高いトレード要員だ』と述べているように、もし彼を獲得すれば、2031年までFAにならない実力派リリーフを手に入れることになる」と記している。



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