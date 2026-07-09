9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と佐伯貴弘氏が、中日・サノーに逆転本塁打を浴びたDeNAバッテリーについて言及した。

3－2の8回にマウンドに上がった中川虎大は先頭の高橋周平にライトへ二塁打を打たれると、中川と松尾汐恩のバッテリーは続くサノーの初球、真ん中のストレートでストライクを奪う。2球目も同じコースにストレートを投じるも、これを左中間スタンドに放り込まれ逆転を許した。

坂口氏は「ここで今日の試合初球やられるケースがあって、2球目も同じところに構えるんですよね。ピッチャーとキャッチャーの共同作業、配球は結果論なので間違いとかないとは思うんですけど、間違いなくもっともっと厳しく攻めないと。よりボール気味に投げるのか、高さを意識するのか、はっきり欲しかった場面かなと思いますね」と指摘。

佐伯氏は「昨日も非常にインハイの厳しい球を体を回転させて打っている。松尾選手の配球の意図は坂口さんがおっしゃるように正解、不正解はない。松尾選手の意図を中川選手が指先まで伝えきれなかった1球になりましたよね」と振り返った。

番組MCの野村弘樹氏は「セットアッパー、勝ちパターンで投げるピッチャーで何を一番警戒しなければいけないかといえば長打。長打の打てるサノーに対しての警戒心ですよね。真っ直ぐを投げるなとは言わないですけど、ここでの失投は痛いですよね。悔いが残る1球だったように感じましたね」と苦言を呈した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』