TVアニメOP起用でニルヴァーナ「Breed」の再生・検索が急上昇　ストリーミング378%増、Shazam認識12,500%増を記録

来年1月に放送予定のTVアニメ『気になってる人が男じゃなかった』のオープニング主題歌にニルヴァーナ（Nirvana）の「Breed」が起用されると発表されて以降、同曲の再生数・楽曲認識数が国内外で急上昇している。「Breed」のSpotifyでのデイリー再生数は、発表前後の比較で日本378％、海外154％と上昇。楽曲認識アプリShazamでの認識数も、日本12,500％、海外1,229％を記録した。

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わずか30秒のイントロが、世界のリスナーを動かした

公開されたティザーPVで使用されているのは、「Breed」のイントロ約30秒のみ。それにもかかわらず、発表後にXでは関連ポストが17万件以上寄せられ、原作読者・海外アニメファン・Nirvanaリスナーを巻き込む形で話題が拡大した。原作コミックでは、Nirvanaが主人公・美月と綾の関係性を象徴するアーティストのひとりとして繰り返し登場しており、原作ファンからは「まさか本当にNirvanaが流れるとは」といった驚きの声が相次いでいる。

数字が示す「アニメ効果」の大きさ

グランジや90年代ロックシーンを代表するバンドの楽曲が、日本のアニメ主題歌として使用されるのは今回が初めて。この意外性も注目を後押しし、SNS上では原作の場面を振り返る投稿や、「Breed」を今回初めて聴いたというリスナーの反応も目立っている。楽曲そのものが持つ力に加え、アニメ起用という新たな接点を得たことで、既存曲でありながら新規リスナーの獲得につながっている点が今回の反響の特徴だ。今後、フルサイズのオープニング映像が公開されれば、さらなる数字の伸びも期待される。

Nirvana「Breed」

1991年発表アルバム『Nevermind』収録

配信・ストリーミングはこちら：https://bio.to/NIRVANA_Breed

■アニメ『気になってる人が男じゃなかった』基本情報

【放送情報】2027年1月より放送開始

【原作】新井すみこ（キトラ／KADOKAWA刊）

【監督】石浜真史

【シリーズ構成】山崎莉乃

【キャラクターデザイン】平山寛菜

【制作】CloverWorks

【CAST】古賀美月：伊瀬茉莉也／大沢 綾：鬼頭明里

【MUSIC】オープニング主題歌：Nirvana「Breed」

【公式サイト】https://kinioto-anime.com/

【公式X】https://x.com/kinioto_anime

ⓒ新井すみこ／KADOKAWA／きにおと製作委員会