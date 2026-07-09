アーセナルは9日、リーズを退団したフランス人GKイラン・メリエの加入を発表した。背番号は「30」に決定。契約期間などに関する詳細は明かされていない。

アーセナルへの加入が決定したフランス人GKはクラブ公式サイトを通じて新天地での意気込みを語っている。

「とても嬉しいよ。チャンピオンであるクラブに加わることができ、今日は僕にとって素晴らしい日になった。僕にとってアーセナルはイングランドで最も大きなクラブだからね」

「アーセナルに加入できることを非常に嬉しく、誇りに思うよ。このエンブレムへの愛を表現するのが待ち切れないし、このチームでトロフィーを獲得するのも楽しみで仕方ないよ。なぜなら、ここは何度もトロフィーを掲げるべきクラブだからね」

現在26歳のメリエはロリアンの下部組織出身。2019年夏に同クラブからリーズへ期限付き移籍し、翌年夏に完全移籍となった。守護神として長く活躍を見せ、リーズでは公式戦215試合に出場していたものの、2025－26シーズンは公式戦の出場機会がなく、契約満了に伴い、今夏退団していた。

一方、アーセナルはスペイン代表GKダビド・ラヤが守護神に君臨している一方で、セカンドGKを務める同代表GKケパ・アリサバラガが先発出場の機会を求めて、今夏の移籍を望んでいると見られ、去就が不透明に。そのため、メリエにはケパの代役となることが期待されているようだ。

なお、アーセナルは先日にレヴァークーゼンからレンタル加入中だったエクアドル代表DFピエロ・インカピエの完全移籍での買い取りを発表していたが、純粋な新戦力としてはメリエが今夏最初の補強となった。

【動画】メリエのアーセナル加入後第一声