ニューカッスルは9日、アヤックスからU－19オランダ代表MFショーン・ステュールを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「14」に決定。契約期間は2031年6月30日までの5年となる。

イギリスメディア『スカイ・スポーツ』によれば、移籍金は2000万ポンド＋アドオン300万ポンドの総額2300万ポンド（約50億円）となる見込みだ。

現在18歳のステュールは幼少期からアヤックスの下部組織に在籍するセントラルMF。16歳でリザーブチームのヨング・アヤックスでシニアデビューを飾ると、2024－25シーズンにはアヤックスのトップチームデビューも果たした。翌2025－26シーズンは公式戦通算24試合に出場し、チャンピオンズリーグでは同大会におけるクラブ史上最年少のアシスト記録も樹立。アヤックス育ちらしいテクニックと戦術眼に優れるボールプレーヤーだ。

ニューカッスルへの加入が決定した18歳は「ここにいられることを本当に嬉しく思うよ。プレミアリーグのビッグクラブだし、世界最高のリーグでプレーすることは常に僕の夢だったから、本当にワクワクしているんだ」とのコメントを残した。

さらに「僕はボールに積極的に関わり、常に前へ前へとプレーするのが好きな選手だ。ライン間でプレーするのも好きだし、エネルギッシュなプレーができると感じている。とにかく勝ちたい、それだけだね」と、新天地ではトッテナム・ホットスパーに移籍したイタリア代表MFサンドロ・トナーリの穴埋めを意識しているようだ。

なお、ニューカッスルは今夏ここまでフランス人GKエウェン・ジャウエン、コートジボワール代表FWバズマナ・トゥーレを獲得しており、ステュールは3人目の新戦力となった。

【動画】ステュールのニューカッスル加入後第一声