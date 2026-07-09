FC町田ゼルビアは9日、ベルギー1部のルーヴェンからMF明本考浩を完全移籍で獲得したことを発表した。

明本は1998年1月31日生まれの現在28歳。栃木県の出身で、栃木SCのジュニア、ジュニアユース、ユースと歩を進め、高校卒業後は国士舘大学へ進学。大学4年次の2019年7月にはイタリア・ナポリで開催された第30回ユニバーシアード競技大会のメンバーにも名を連ね、“日の丸”を背負って優勝を経験した。2020年より育成組織時代を過ごした古巣の栃木SCへ入団。ルーキーイヤーから主力に定着し、同シーズンの明治安田J2リーグでは40試合の出場で7ゴールを挙げた。

栃木での活躍が高く評価され、シーズン終了後には浦和レッズへの完全移籍が決定。豊富な運動量、球際での強さなどを武器に左サイドの2列目や左サイドバックを主戦場としながら、時には右サイドの2列目やサイドバック、トップ下、さらにはセンターフォワードでも起用され、そのユーティリティさを存分に発揮。加入初年度は天皇杯優勝にも貢献し、その後もAFCチャンピオンズリーグ（ACL）優勝へ導く活躍を披露した。

その後、2024年1月より、買い取りオプション付きの期限付き移籍でルーヴェンへ加入し、同年7月に完全移籍へ移行。直近の2025－26シーズンは公式戦32試合に出場していた。

2年半ぶりの日本復帰となった28歳MFは町田の公式サイトを通じて以下のコメントを残している。

「この度、FC町田ゼルビアに加入することになりました、明本考浩です。まずは、このような機会をいただいたクラブ関係者の皆さまに心から感謝しています。チームの勝利のために全力でプレーし、一つでも多くの勝利、そしてタイトル獲得に貢献できるよう、すべてを懸けて戦います。ファン・サポーターの皆さんにお会いできることを楽しみにしています。熱い応援をよろしくお願いします」