今日の運勢 7月10日（金）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月10日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月10日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の月野さやか（つきの・さやか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？新しい世界への扉が開くタイミング！ 安心できる場所にいるだけでは気づけなかったチャンスが見つかりそうです。少し勇気を出して新しい場所や人とのご縁を広げてみて。夜は気になっている場所や学びを調べてみると未来が動き出しそうです。コツコツ積み重ねてきたことが評価されやすいとき。今までの経験が次のステージへつながるヒントになります。「できるかな」ではなく「やってみよう」の気持ちが大切。夜は今後チャレンジしたいことを一つ決めてみましょう。将来の方向性が少しずつ見えてきそうな1日。今の環境だけで考えず、少し視野を広げることで可能性が広がります。気になる情報は積極的に取り入れてみて。夜は半年後の理想の働き方を書き出してみるのがおすすめです。太陽と水星が応援してくれる今日は、自分の気持ちを言葉にすることで流れが変わりそうです。遠慮せず素直な想いを伝えることで理解者も増えていくでしょう。夜になったら今日感じたことをノートに書き留めてみてください。面白い展開が引き寄せられそうです。人との関わりの中から新しい可能性が見えてきそうです。1人で考え込むより、信頼できる人と話すことで思わぬヒントが見つかるかもしれません。夜は感謝している人へ連絡をしてみると心が温まりそうです。焦らず自分のペースを大切にすると運気が整う日。今は答えを急ぐより、自分の心が本当に望んでいることを確認するタイミングです。夜は好きな音楽や香りでゆっくり心を癒やしてあげましょう。少し立ち止まる時間が、次の飛躍につながりそうです。頑張り続けるよりも、自分を満たす時間を大切にすると新しいアイデアが浮かんできます。夜は趣味や好きなことに没頭してみるのがおすすめです。火星と天王星が背中を押してくれる時。働き方や生活スタイルを見直したくなるかもしれません。無理に変えるより、小さな改善から始めるのが◎。夜は部屋やデスク周りを少し整えてみてください。考えすぎてしまう場面があるかもしれませんが、答えは意外とシンプルなところにありそうです。今日は情報を詰め込みすぎず、心の声にも耳を傾けてみて。夜はスマホを少し早めに手放してリラックスしましょう。思い通りに進まないことがあっても焦らなくて大丈夫。今は土台を整える時間と考えることで流れが変わっていきます。一歩ずつ積み重ねることを意識して。夜は明日やることを3つだけ書き出してみましょう。周りに気を遣いすぎて少し疲れやすい日。優しいあなたですが、今日は自分の気持ちも同じくらい大切にしてあげてください。夜はお気に入りの飲み物を飲みながら、1人時間を楽しんでみましょう。理想と現実のギャップを感じやすいタイミング。でも今は焦って答えを出さなくて大丈夫。少し遠回りに感じる経験も未来の財産になります。夜は「本当はどう生きたい？」と自分に問いかける時間を作ってみてください。今日は「視野を広げること」が運気アップの鍵。いつもの環境や考え方を少し飛び出して、新しい情報や出会いに触れてみましょう。働き方や生き方を見直すヒントが見つかり、未来へつながる大切な一歩になりそうです。■監修者プロフィール：月野さやか（つきの・さやか）池袋占い館セレーネ所属。元野村證券トップセールスという異色の経歴を持つ占星術師。自身の人生の転機をきっかけにホロスコープと出会い、星よみによる人生プロデュースの道へ。著書『山芋シンデレラ』。経営者から個人まで幅広くサポートしている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai