空から海へ、旅の時間がひとつにつながる｜OpenSkyのプライベートジェットで訪れるUMITO 沖縄恩納村

旅の価値は、目的地に到着してから生まれるものだけではない。空港へ向かい、機内で過ごし、窓の外の景色が少しずつ変わっていく。その移動の時間まで心地よく設計されていれば、旅全体の印象はより深く、豊かなものになる。

プライベートジェットの区分所有サービスを展開するOpenSkyは、海の目の前にシェア別荘を展開するUMITOとの連携を開始した。

その第1弾として、2026年9月12日から14日までの2泊3日で、「プライベートジェットで行く UMITO 沖縄 恩納村 特別プラン」が実施される。募集は3組6名。羽田空港から那覇空港までの往復フライトと、沖縄・恩納村での滞在をひとつにつないだ、限られたゲストのための特別な旅だ。

参加者はわずか3組6名。一般的な団体旅行とは異なり、周囲に合わせて行動する必要はない。移動から滞在まで、限られたゲストのために用意された密度の高い時間が、この企画のもうひとつの特徴である。

移動を、旅の一部として楽しむ

今回のフライトには、スイスの航空機メーカー、ピラタス社製のビジネスジェット「PC-24」を使用予定。定期便とは異なるプライベートな搭乗体験と、限られた人数だけで過ごす静かな機内空間が、この旅の幕開けを演出する。

大勢の乗客が行き交う空港で長い時間を過ごすのではなく、同行者との会話を楽しみ、窓の外に広がる空を眺めながら目的地へ向かう。移動を単なる手段ではなく、旅の一部として楽しめることが、プライベートジェットならではの魅力である。機内に身を置いた瞬間から、日常の速度はゆるやかに変わり始める。

那覇空港到着後は、専用車で沖縄本島西海岸の恩納村へ向かう。空港から宿泊先までの移動も含め、フライト、送迎、宿泊、食事が途切れることなく続くため、羽田を出発してから海辺の別邸に到着するまでが、ひとつの物語として組み立てられている。

静かな海辺に佇む、全9邸の別邸

滞在先となる「UMITO 沖縄 恩納村」は、全9邸のスイートルームのみで構成されたスモールラグジュアリーホテル。目の前には手つかずの自然が残る熱田ビーチが広がり、背後には緑豊かな自然公園が続く。市街地の喧騒から距離を置き、海と空の変化を間近に感じられる環境が整えられている。

今回用意されるのは、プライベートプール付きのスイートルーム。開放感のあるリビングやテラスでは、南国の風や波音を感じながら、思い思いの時間を過ごすことができる。施設内には、琉球王国の邸宅をイメージした意匠が随所に取り入れられ、花ブロックや琉球石灰岩といった沖縄らしい素材が、現代的な空間に調和している。

旅先では、観光地を巡り、予定を詰め込むことが目的になりがちだ。しかし、この場所で味わいたいのは、時間を消費するのではなく、時間そのものを楽しむ過ごし方だ。

プールサイドで本を読む。テラスで海を眺める。波音を聞きながら何もせずに過ごす。そうした余白が、日常から離れた実感を静かに深めてくれる。

滞在中には、沖縄の食材を生かしたディナーと特製朝食も用意される。土地の風土や文化を感じる料理を味わいながら、移動の疲れを癒やし、海辺の夜をゆっくりと過ごす。食事もまた、滞在を構成する重要な体験のひとつとなる。

「所有」と「利用」が生み出す新しい旅

OpenSkyが提供する航空機の区分所有と、UMITOが展開するシェア別荘。対象は空と海で異なるものの、複数のオーナーで価値を共有し、必要なときに質の高い体験を享受するという考え方には共通点がある。今回の連携は、プライベートジェットと宿泊施設を単純に組み合わせた旅行商品ではない。移動と滞在を分断せず、限られた時間をより自由に、より快適に使うための新しい旅の提案である。

早く到着することだけではなく、目的地へ向かう時間まで含めて満たされること。その価値を具体的な形にした企画といえるだろう。参加費には、プール付きスイートルームでの2泊、ディナーと朝食、那覇空港からUMITOまでの往復送迎が含まれる。羽田空港と那覇空港を結ぶ往復プライベートフライトは、OpenSkyの特別協賛として提供される。

空から海へ。機内で始まった静かな時間が、恩納村の海辺へと途切れることなく続いていく。目的地だけではなく、そこへ向かう過程までを楽しむ。そんな新しいラグジュアリートラベルを体験する、2泊3日となりそうだ。

「プライベートジェットで行くUMITO 沖縄 恩納村 特別プラン」実施概要

日程：2026年9月12日（土）～9月14日（月）

応募受付期間：2026年7月6日（月）〜 7月20日（月）迄

募集：3組6名（1組2名様×3組）

参加費：1組100万円（税込・サービス料込）

予定区間：羽田空港-那覇空港 往復

使用予定機材：Pilatus PC-24

宿泊先：UMITO 沖縄 恩納村

申込方法：キャンペーンサイトから応募 https://umito.jp/lp-site/lp-open-sky/

※参加費は宿泊・食事・送迎等を含むUMITOの特別プラン料金です。 本プランの参加者は、OpenSkyによる特別協賛として同社が運航管理を行うプライベートジェットによる移動体験をご利用いただけます。