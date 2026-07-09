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9日、第108回全国高校野球選手権北北海道大会では3回戦が行われ、旭川スタルヒン球場での第2試合では旭川志峯と帯広大谷が対戦。試合は帯広大谷が7-6で旭川志峯に勝利し、ベスト16に進出。昨夏の北北海道覇者・旭川志峯は、3回戦で姿を消した。







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先発は旭川志峯が伊藤翼、帯広大谷は今野元陽が先発。試合は初回から動いた。











旭川志峯は初回、2死二塁のチャンスを作ると、4番・億貞壮汰が内野安打を放つ。この際に相手守備の失策があり、二塁走者が生還して先制した。



しかし帯広大谷は2回、2死一塁から8番・白幡英義が左翼へ適時二塁打を放って同点。さらに2死一、三塁とすると1番・青木悠真にもタイムリーヒットが飛び出し、勝ち越しに成功する。



続く3回にも、帯広大谷は2死一、二塁の好機を迎える。ここで7番・金魁人が2点タイムリーツーベースを放って3点差とした。



帯広大谷は5回にも1死満塁から2番・斉藤令伍の犠飛で追加点。4点差として試合を有利に進める。



反撃に転じたい旭川志峯は7回、1死満塁から3番・中村寧央の犠飛で1点を返す。さらに2死一、三塁から4番・億貞、5番・松本琉葦の連続タイムリーで1点差に迫った。



旭川志峯は8回にも2死二塁とすると、代打・近藤佑の適時打でついに同点。試合は9回で決着せず、5ー5で延長戦に突入した。



10回に1点を勝ち越された帯広大谷は11回、2死満塁から3番・井上翔瑛が押し出し四球を選んで同点。続く4番・飯田悠太郎が適時打を放ち、7-6でサヨナラ勝ちを収めた。



昨夏は準決勝で旭川志峯が2-1で帯広大谷を下していたが、今年は帯広大谷が雪辱を果たした。



敗れた旭川志峯は、2年連続の夏の甲子園出場ならず。今春の北海道大会も制した王者が、3回戦で姿を消した。









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