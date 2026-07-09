







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智は8日、横浜スタジアムで行われた中日ドラゴンズ戦に「3番・一塁」で先発出場。5回に、第5号の2点本塁打を放った。







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DeNAは1－2の1点ビハインドで、5回裏の攻撃を迎えた。1死一塁となり、筒香の第3打席が回ってきた。











中日先発の松葉貴大が投じたカットボールを振り抜くと、打球はDeNAファンで青く染まった右翼スタンドに吸い込まれていく。筒香の今季第5号は逆転の2ランとなり、DeNAが3－2と試合をひっくり返した。



DeNAは続く6回、松尾汐恩に第3号ソロが飛び出し4－2とリードを広げる。9回にミゲル・サノーの本塁打で1点を返されたが、DeNAが4－3で競り勝って連勝を5に伸ばした。



筒香はこの試合の3回にも先制となる適時打を放つなど、本塁打を含む3打数2安打3打点と大活躍。



5月は打率.109、1本塁打、6月も打率.224、本塁打0と低調だった筒香。それでも、7月に入って打率.412（17打数7安打）、2本塁打、7打点と急速に調子を上げている。



チームも呼応するように、7月に入って5勝1分けと無敗を継続。先発陣が試合をしっかりと作り、ヘラル・エンカーナシオンが加わった打撃陣も着実に得点を重ねている。



勝負どころの夏場を迎え、らしさを取り戻してきたDeNAが上位争いをかき回す存在となれるか。3位・東京ヤクルトスワローズとの差は5.5ゲームとなっている。



























【動画】豪快に振り抜く！筒香嘉智の第5号逆転2ラン

DAZNベースボールの公式Xより













大砲が帰ってきた



7月は打率.412、2本塁打、7打点

筒香嘉智 第5号逆転2ランホームラン



※この打席まで



⚾️DeNA×中日

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【了】