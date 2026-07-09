千葉ロッテマリーンズは、7月20日の福岡ソフトバンクホークス戦（ZOZOマリンスタジアム、17時00分試合開始）にて、株式会社ロッテの冠協賛試合「冷たくて青い、夏が来た。クーリッシュ＆爽DAY」を開催し、ロッテ「クーリッシュ」と「爽」の2ブランドのTVCMに出演する星街すいせいさんと初音ミクさんが、当日のファーストピッチセレモニーに登場することを発表した。

当日は、VTuberとして高い人気を誇る星街すいせいさんがセレモニアルピッチを実施。

また、電子の歌姫とも呼ばれるバーチャルシンガー・初音ミクさんもビジョンから応援し、特別なファーストピッチセレモニーを盛り上げる。

ファーストピッチセレモニーは16時40分頃から実施予定。

星街すいせいさんは、「なんとこの度、千葉ロッテマリーンズさんの試合で始球式を務めさせていただくことになりました！まさかスタジアムのマウンドに立てる日が来るなんて…！剛速球を目指してがんばります！！球場を全力で盛り上げますので、一緒に応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。

＜星街すいせいさん プロフィール＞

歌を武器に圧倒的な存在感を放ち、音楽シーンを切り拓き続けるバーチャルアイドル。

代表曲『Stellar Stellar』や『ビビデバ』など数々のヒット曲を生み出し、『ビビデバ』はVTuberとして初めてBillboard JAPANストリーミング累計1億回再生を突破。

国内外でライブを開催するほか、映像作品も国際的な評価を獲得するなど、バーチャルとリアルの垣根を越えて活躍。

2026年には個人事務所「Studio STELLAR」を設立し、同年には自身最大規模となるアリーナツアーの開催を予定している。

＜初音ミクさん プロフィール＞

『初音ミク』とは

https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。

大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。

「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。

※『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです。

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