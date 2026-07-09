







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は6日（日本時間7日）、オラクル・パークで行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「6番・三塁」で先発出場。初回の打席で、今季21号満塁ホームランを放った。



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両チーム1勝1敗で迎えた同カード第3戦目。ジャイアンツはエースのローガン・ウェブを先発マウンドに送った。だがブルージェイズが初回から猛攻を仕掛ける。



初回、1死満塁で5番のドールトン・バーショが適時打を放って1点を先制。なおも1死満塁で、6番の岡本に打席が回ってきた。











1ボールからの2球目、ウェブの決め球であるシンカーを岡本が逆方向へ弾き返した。



打球は右翼スタンド上部に当たり、ボールが跳ね返ってフィールドに落ちてきた。一時はフェンス直撃の適時打として試合が止まったが、1塁塁審が右手を回してホームランを宣告。



それを確認した岡本は悠々とベースを一周し、改めて球審の場内アナウンスでも本塁打と正式にコールされた。岡本の今季21号グランドスラムで、ブルージェイズが初回から5－0と大量リードを奪った。



岡本の満塁弾で完全に流れを引き寄せたブルージェイズ。投げては先発のディラン・シースが8回までノーヒットピッチング。11奪三振、無失点の快投で相手打線を封じ込めた。



投打でジャイアンツを圧倒したブルージェイズが、最終スコア10－0で完勝。同カード3連戦を2勝1敗と勝ち越した。



この日の岡本は5打数2安打4打点。21本塁打、59打点はいずれもチームトップであり、主砲としてチームを牽引している。



なお日本人選手の1年目最多本塁打数は、大谷が2018年に記録した22。岡本はこれにあと1本と迫った。





























【動画】鮮やかすぎる！岡本和真の21号グランドスラムがこちら



MLB Japanの公式Xより













💥 第21号満塁ホームラン！！

HR数で日本人選手単独トップに🇯🇵



初回の第1打席、1死満塁から

敵軍エース、ウェブのシンカーを捉え

逆方向へのグランドスラム🔥🔥🔥



👉この1発で完全に流れを引き寄せ が10-0で完勝

岡本は5打数2安打4打点でした👏

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【了】