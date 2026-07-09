







大谷翔平 最新情報

デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手は、MLBトレード期限を前に最も注目される候補の一人となっている。ロサンゼルス・ドジャースも移籍先候補として名前が挙がっているが、本格参戦するかどうかは不透明なようだ。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。



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ドジャースは長い間、スクーバルの獲得候補として取り沙汰されてきた。しかし、今夏のトレード期限までにタイガースのスター投手を本気で追いかけるのかについては、さまざまな見方がある。











スクーバルがトレード市場に出た場合、ドジャースは獲得に動かないという噂があるが、球団として可能性を否定している訳ではない。



確かにドジャースは大谷翔平選手らを擁しており、スクーバルを補強する必要性はないかもしれない。しかし、ワールドシリーズ3連覇を狙うという強い動機もある。



動向が注目されるスクーバルについてミストレッタ氏は「ドジャースが彼の獲得に本腰を入れることになれば、多くのライバルと争奪戦になるだろう。獲得を試みない可能性は常に存在するが、近年のドジャースの運営方針を考えると、それは信じがたい話だ」と言及した。





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