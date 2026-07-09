







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。ここまでレギュラーが固まっていない二塁も補強ポイントと目されているが、米メディア『モーターシティベンガルズ』は狙い目の選手がいると主張している。



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獲得候補に浮上しているのは、デトロイト・タイガース所属のグレイバー・トーレス内野手。今季は43試合、打率.280、4本塁打、18打点といった数字を残していた中、左脇腹の故障により6月中旬から負傷者リスト（IL）入り。ただ、近日中の復帰が見込まれている。











ドジャースは同じタイガースのタリック・スクーバル投手の獲得が盛んに取りざたされているが、同メディアは「二塁手の補強という差し迫った課題も抱えているため、タイガースの編成本部長であるスコット・ハリス氏に問い合わせを入れる可能性もある。トーレスは現在IL入りしているものの、8月3日のトレード期限までに復帰し、万全の状態を取り戻せば魅力的な選手となるだろう」と指摘。



続けて、「もしかするとタイガースは後継候補を獲得するために、現在マイナーでプレーしているキム・ヘソン内野手の放出を持ちかけるかもしれない。あるいは、思い切って売り手に回る決断を下せば、スクーバルとトーレスをセットで放出する大型トレードに踏み切る可能性もある」と予想している。



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