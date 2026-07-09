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デトロイト・タイガースのジャスティン・バーランダー投手は8日（日本時間9日）、自身の公式Xを更新。日本時間の深夜に今季限りで現役を引退することを表明した。



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バーランダーは2004年にタイガースに入団し、2005年にメジャーデビュー。2006年に17勝9敗をマークして新人王を獲得した。



2011年には24勝5敗、防御率2.40という驚異的な数字を残してサイ・ヤング賞とMVPを受賞。



2017年シーズン途中にヒューストン・アストロズに移籍すると、2019年には21勝6敗、防御率2.58で2度目のサイ・ヤング賞を受賞。さらに2022年には18勝4敗、防御率1.75の成績を残し、39歳にして3度目のサイ・ヤング賞に輝いた。



2023年からはニューヨーク・メッツでプレーするも、同年のシーズン途中にアストロズに復帰。同年も13勝8敗、防御率3.22と変わらぬ活躍を見せていた。



しかし、2024年からは成績が低迷し、昨季はサンフランシスコ・ジャイアンツでプレー。同年は防御率3.85ながらも、4勝11敗と大きく負け越した。



今季からは古巣・タイガースに復帰したが、故障の影響もありわずか1試合の登板にとどまっていた。



バーランダーのメジャー22年間での通算成績は、266勝159敗、3554奪三振、防御率3.33。奪三振数はメジャー歴代8位、勝利数も同37位と、球史に名を残す投手となった。

























【投稿】バーランダーが引退を表明…実際の投稿がこちら



ジャスティン・バーランダー投手の公式Xより













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【了】