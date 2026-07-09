【心理テスト】いつも“貧乏くじ”引いてない？ あなたの「都合よく使われやすい（搾取されやすい）度」診断

（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）
【質問】
あなたは今、一匹の金魚です。
ガラスの水槽の中で、毎日を静かに過ごしています。
さて、あなたは水槽の中でどんなふうに過ごしていることが多いですか？
次の中から近いものを1つ選んでください。
1．エサが落ちてくるのを、じっと待っている
2．水槽の隅で、目立たないようにしている
3．他の魚にエサや居場所を譲っている
4．外の世界をじっと見つめている
【解説】
この心理テストでわかることは、あなたの「都合よく使われやすい（搾取されやすい）度」です。
「金魚」は「力を発揮できずにいる状態」を、水槽は「人間関係」を暗示しています。あなたが普段どんなふうに振る舞い、気づかないうちに"損な役回り"を引き受けてしまっているかがわかります。
【解答】
1．エサを待っている……搾取されやすい度70％
あまり主張はしたがらないあなた。今の状態に満足し、与えられたものを受け取っていくスタイルです。そのため、頼まれごとも「まあいいか」と引き受けがちで、気づけば面倒事ばかり抱え込んでいる、なんてことも。たまには「これは私の役目？」と立ち止まってみて。
2．隅で目立たないようにしている……搾取されやすい度20％
出しゃばることが嫌いなあなた。一歩引いた場所から周りをよく観察しています。余計なことが起きそうになっても、深入りする前にすっと距離を取れる賢さの持ち主。ただ、慎重になり過ぎて動かずにいると、チャンスまで逃してしまうこともあるので気をつけて。
3．他の魚に譲っている……搾取されやすい度95％
争いごとが苦手なあなた。もめるくらいなら、自分が損をしたほうが楽だと感じるタイプです。その平和主義ゆえ、ついつい便利に使われがち。譲歩と我慢は別物です。たまには自分の取り分を主張しても、それはわがままではありません。
4．外の世界を見つめている……搾取されやすい度40％
もっと力を発揮したいと思っているあなた。現状に物足りなさを感じ、常に上を目指す向上心の持ち主です。受け身で都合よく使われることはありませんが、いわゆる「やりがい搾取」にハマりがちかも。熱意に見合う対価があるか、冷静に見極めましょう。
＊
搾取する人と搾取される人という関係ではなく、お互いに協力し合える関係が一番理想的ですよね。
■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としても活動しており、芸能関係者からの依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4