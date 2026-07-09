【心理テスト】いつも“貧乏くじ”引いてない？ あなたの「都合よく使われやすい（搾取されやすい）度」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「金魚」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたは今、一匹の金魚です。ガラスの水槽の中で、毎日を静かに過ごしています。さて、あなたは水槽の中でどんなふうに過ごしていることが多いですか？次の中から近いものを1つ選んでください。1．エサが落ちてくるのを、じっと待っている2．水槽の隅で、目立たないようにしている3．他の魚にエサや居場所を譲っている4．外の世界をじっと見つめているこの心理テストでわかることは、あなたの「都合よく使われやすい（搾取されやすい）度」です。「金魚」は「力を発揮できずにいる状態」を、水槽は「人間関係」を暗示しています。あなたが普段どんなふうに振る舞い、気づかないうちに"損な役回り"を引き受けてしまっているかがわかります。あまり主張はしたがらないあなた。今の状態に満足し、与えられたものを受け取っていくスタイルです。そのため、頼まれごとも「まあいいか」と引き受けがちで、気づけば面倒事ばかり抱え込んでいる、なんてことも。たまには「これは私の役目？」と立ち止まってみて。出しゃばることが嫌いなあなた。一歩引いた場所から周りをよく観察しています。余計なことが起きそうになっても、深入りする前にすっと距離を取れる賢さの持ち主。ただ、慎重になり過ぎて動かずにいると、チャンスまで逃してしまうこともあるので気をつけて。争いごとが苦手なあなた。もめるくらいなら、自分が損をしたほうが楽だと感じるタイプです。その平和主義ゆえ、ついつい便利に使われがち。譲歩と我慢は別物です。たまには自分の取り分を主張しても、それはわがままではありません。もっと力を発揮したいと思っているあなた。現状に物足りなさを感じ、常に上を目指す向上心の持ち主です。受け身で都合よく使われることはありませんが、いわゆる「やりがい搾取」にハマりがちかも。熱意に見合う対価があるか、冷静に見極めましょう。搾取する人と搾取される人という関係ではなく、お互いに協力し合える関係が一番理想的ですよね。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としても活動しており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4