今日は2026年7月9日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

★今日の12星座占い・注目ポイント★

2026年7月9日の12星座占いでは、やぎ座が総合運1位。目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。2位はしし座、3位はかに座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がさそり座とやぎ座、金運がしし座、仕事運がしし座とやぎ座、健康運がおうし座、おとめ座、さそり座、やぎ座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。