「カメラ機材で肩がバキバキ」「寝てる間にスフィンクスの体勢に…」切実すぎる“肩こり”の悩み

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「教えて！肩こり歴案件 〜スカロケ・コリコリ友の会〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆カメラ機材で肩バキバキ

僕は肩こり歴10年の中堅です。カメラマンとして働いているのですが、毎日約15kgのカメラ機材を入れたリュックで通勤。現場では両肩にゴツいカメラを2台ぶら下げて走り回っています。ときには膝上にパソコンを乗せて、会社に写真を送りながら仕事をする生活。だんだん猫背がひどくなり、今では肩を回すと骨がバキバキと鳴り、筋肉が突っ張る感覚に毎日襲われています。

そんな僕の楽しみは、温泉の素をたっぷり入れたお風呂に浸かることです。家には3種類の入浴剤を常備して、疲れた体を癒やしています（北海道 31歳 男性）

◆マッサージ師も驚く“こり”

私は「肩がこっているなぁ」と自分で感じたことがなく、もちろん、今までマッサージの類も受けたことがありませんでした。しかし去年、旅行に行った際に、せっかくだからとマッサージをお願いしたところ、マッサージ師さんに「よくこんなゴリゴリ具合で日々やれていますね……！」とびっくりされました。それを聞いた途端に体が重たく感じるようになり、それから温泉地を訪れた際は積極的にマッサージをお願いしています（千葉県 35歳 男性）

◆エア弓道が効果抜群!?

私はスマホの修理店に5年ほど勤めております。仕事中は1mmほどのネジを締めたり緩めたり、パソコンで集計や問い合わせの返信をしたり、仕事が終わってもスマホで動画やSNSを観る毎日……そんな生活を送っているため、当然のように肩こりに悩まされており、夜も眠れないほどの痛みも経験しました。

長時間の作業の後で肩がバキバキになったときは、エア弓道で肩をほぐしています。学生時代は弓道部だったため、そのときに覚えた弓を引くときの動作をすると、肩甲骨がよくほぐれ、肩や首、背骨、胸の真ん中あたりからボリボリと音が鳴ります。切れかけていた集中力も復活するので、結構よくやっています。

◆寝るとスフィンクスに!?

私は、寝るときはちゃんとあお向けの状態なのですが、なぜか数時間後には、スフィンクスのように両肘をついて上半身を起こした体勢になり、そのまま肩が痛くて目が覚めます。ほぼ毎晩その体勢になるので、万年肩こりです。

なぜ私は寝ているあいだにスフィンクスになるのか……わかる方がいたらぜひ教えてください（埼玉県 54歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co