【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■1月生まれの月運（1月5日～2月3日生まれ）仕事運に追い風が吹くタイミングです。環境に変化が訪れる暗示もあります。この時期は「これだけ頑張っているのに、なぜ認めてもらえないのだろう」と、周囲への不満や物足りなさを感じやすい傾向があるかもしれません。自分の希望が通りにくく、プレッシャーばかりが増していくように思える瞬間もありそうです。ただそれは、あなたが課された役割を全うしている証拠。気づかないところで周囲からの信頼は高まっています。焦らず、着実に目の前のことを前進させていくのが吉。恋愛面では、仕事運に続いて華やかなモテ期が到来。シングルの方は、最初のきっかけさえ作れれば、相手がリードしてくれそう。積極的にはじめの一歩を踏み出してみて。パートナーがいる方は、仕事の疲れやストレスをそのまま相手にぶつけてしまいがちな時。一緒においしいものを食べたり、ただのんびりとした空間を共有したりして、リラックスできる時間を意識的に作りましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/