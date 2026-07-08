【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■2月生まれの月運（2月4日～3月4日生まれ）先月に引き続き、内側からエネルギーが湧いてくるパワフルな運勢です。ただ、今月は金運がやや不安定な動きを見せそう。出費の優先順位を今一度しっかり整理しておきましょう。気力が充実している分、つい自分のペースを押し通したくなる傾向があります。周囲とのバランスを意識することで、やりたいことがスムーズに進展しそうです。また今月は、仕事運においてスキルアップには最適な月です。下半期の目標を定めた上で、必要な分野の勉強に集中すると、今年後半の仕事運をもう一段階引き上げてくれる原動力になるでしょう。恋愛面において、シングルの方は内面の充実を図るのにベストな時期です。焦って答えを出そうとせず、自分磨きにたっぷり時間を使って次のチャンスに備えましょう。パートナーがいる方は、周囲からの誘惑が増えたり、ふと目移りしやすくなったりする月。一時の感情でお別れを選びたくなる衝動に駆られるかもしれませんが、その場の勢いで決断を下すと後悔しそう。一度立ち止まり、お相手の良い所やこれまでの二人の歩みを思い出して、冷静に向き合いましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/